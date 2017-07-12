Döşemealtı'nda insan odaklı belediyecilik

Döşemealtı'nda yaşayan halkın istek ve taleplerinin belediye yönetimine ve ilgili birimlere ulaştırılması ve en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla Nar Masa kuruldu. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından kurulan Nar Masa’da 25 kişi görev yapıyor. Nar Masa'da görev yapacak personel belirlendikten sonra, etkili iletişim, diksiyon, beden dili, sosyal medya, belediye mevzuatları gibi konularda 2 ay boyunca eğitimler aldı. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Nar Masa ekibi de göreve başladı.

25 Kişilik Ekip



Vatandaşla belediye arasında köprü görevi gören, sorunlara anında çözüm üretmeyi hedefleyen Nar Masa, Gezici ekip, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Kültürel Etkinlik, İş ve İşçi Çözüm Merkezi, Karşılama ve Koordinasyon ekiplerinden oluşuyor.

Sorunlara anında çözüm



Gezici ekip mahalle mahalle, ev ev gezerek vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinliyor. Ziyaretler sırasında gelen talepler dışında, görülen eksikler rapor edilmek suretiyle ilgili birimlere bildiriliyor. Yaşlı, engeli ve bakıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda ev temizliği, eşya ve kıyafet yardımı da yapıyor.

Talepler değerlendiriliyor



Vatandaşlar, Nar Masa'ya belediye başvuru masası kanalıyla doğrudan, 444 0 507 numaralı çağrı merkezi üzerinden yada gezici ekipler, sosyal medya kanalıyla istediği zaman ulaşabiliyor.

Farklı kaynaklardan gelen talepler, kayıt altına alınıyor. Talep alındığı anda vatandaşın telefonuna giden SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Gelen talep aynı zamanda Koordinasyon Merkezi’ne iletiliyor. Müdürlüklerle koordineli şekilde çalışan koordinasyon merkezi, taleple ilgili vatandaşa dönülerek süreçle ilgili açıklama yapılıyor. Aynı şekilde sorun çözüldükten sonra da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Nar Masa çözüm üretmek için kuruldu



Nar Masa’nın kurulumu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Turgay Genç, “Döşemealtı hızla büyüyor, gelişiyor bu doğrultu da yerel yönetimlerden beklentiler de artıyor. Nar Masa ekibimizi kurmamız da ki en önemli faktör de bu farklılıkları zamanın da tespit edip gereğini yapmaktır. Bu birim çok önemsediğim bir çalışma oldu. Vatandaşla Belediye arasında köprü vazifesi görecek halkın istek, sorun ve düşüncelerini yerinde tespit edip ilgili birimlerimiz aracılığıyla çözüm üretilmesinde önemli görev yapacaktır. Temel belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliğinde gereklerini birer birer yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu birime Nar Masa dememizin en önemli nedeni nar meyvesinin bölgemizin önemli bir tarımsal ürün olmasından kaynaklanıyor” dedi.