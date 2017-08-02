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Down Cafe’de glütensiz ürünler satılıyor

İzmit Belediyesi tarafından hizmete açılan ve down sendromlu çocukların çalıştığı Down Kafe’de çölyak hastaları için glütensiz pasta, tatlı ve tuzlu kurabiyeler yapılıyor.

Down Cafede glütensiz ürünler satılıyor

02 Ağustos 2017 17:37

Açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Down Kafe’yi Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Kuşcuoğlu Atar ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Atar ve beraberindekilere kafede down sendroumlu çocuklar glütensiz ürünlerden ikram ettiler. Açılışı yapılan kafede halen 12 engelli çocuk İzmit Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR ortaklığı ile servis komisi eğitimi görüyor.

İŞKUR’dan ücrette alan çocuklar burada sosyal hayat iletişimi, iş hayatında iletişim, kişisel bakım, hijyen, servis ön hazırlık ve servis açma eğitimleri de alıyor. Eylül ayına kadar devam edecek eğitimin ardından çocuklara sertifika verilip istihdamları sağlanacak. Pazar günü hariç haftanın altı günü 7.30-19.00 saatleri arasında açık olan kafede sıcak ve soğuk içecekler, glütensiz ürünler, tost çeşitleri, pastalar, su böreği ve poğaça çeşitleri yer alıyor. İçecek fiyatları 1-5 lira, yiyecekler de 1,5-9 lira arasında satılıyor. 

Uğur Konuk


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