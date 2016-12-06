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Down sendromlu Kemal Çaputçu'nun hayata tutunma azmi

Down sendromlu Kemal Çaputçu, davranışları ve neşeli tavırlarıyla Malatya’da esnaf tarafından oldukça seviliyor.

Down sendromlu Kemal Çaputçunun hayata tutunma azmi

06 Aralık 2016 14:54
Down sendromlu Kemal Çaputçu'nun hayata tutunma azmi - Tıkla İzle

40 yaşındaki down sendromlu Kemal Çaputçu, zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği Kuyumcular Çarşısında insanlara karşı sergilediği pozitif tavırlar ve neşesiyle herkese örnek oluyor. Anne ve babası hayatta olmadığı için ağabeyinin yanında yaşayan Kemal Çaputçu, 30 yıldır her sabah düzenli olarak gittiği Kuyumcular Çarşısında esnafın en büyük yardımcısı durumunda.

Para piyasasını yakından takip ediyor
Hastalığına rağmen çarşı esnafının yakınlığı ve kurduğu iletişim sayesinde geçmişte yapmakta zorlandığı birçok şeyi artık tek başına yapabilir duruma gelen Namı diğer Kemal Baba, para piyasasını da yakından takip ediyor.
Altın ve para hesabına merakı sayesinde parmaklarıyla sayı saymayı da kısa sürede öğrenen Kemal, esnafın her işine koşturuyor. Yaptığı iş karşılığında esnaftan günlük yevmiye alan Kemal, yanında kaldığı abisine de ekonomik katkıda bulunuyor. Çarşı esnafının neşe kaynağı Kemal, söylediği şarkılarla da kendisini dinleyenleri yeri geliyor duygulandırıyor, yeri geliyor hüzünlendiriyor.

Geçen yıl kör kurşuna hedef olmuştu
Kemal, geçen yıl Kuyumcular Çarşısında akrabalar arasında çıkan silahlı kavga sırasında ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olmuş ve tedavisi için kısa süre hastanede yatmıştı. “Onun neşesi, onun hayata olan bağlılığı bize en büyük ders” Kemal’in çarşının maskotu olduğunu ifade eden Kuyumcular Çarşısı Esnafı Fuat Oruç, kendisini çok sevdiklerini söyledi.

Hemen her gün çarşıya gelen Kemal’e çok alıştıklarını kaydeden Oruç, “Fuat yaklaşık 20 yıldır çarşının vazgeçilmezi. Bir gün gelmezse merak ederiz. O bizim Kemal Babamız. Onun neşesi, onun hayata olan bağlılığı bize en büyük ders. Her gün yüzümüz gülümseten Kemal Baba’yı çok seviyoruz. Hele bir de söylediği şarkılar yok mu, bizi mest ediyor. Allah Kemal Baba’nın eksikliğini göstermesin” diye konuştu.

MEHMET TÜREL

Etiketler: Kemal Baba, Kemal Çaputçu, Kuyumcular Çarşısı, para piyasası


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