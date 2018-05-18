Diğer
Kategoriler

Dr. Abışkaev uyuşturucu salgınının coğrafyasını çıkardı

Bu sene ilk kez düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nde dünyanın dört bir yanından tıp alanında önde gelen uzmanları bir araya geldi. Kongrede Dr. Abışkaev, kliniğe gelen başvurulardan uyuşturucu salgının coğrafyasını çıkardığını açıkladı.

Dr. Abışkaev uyuşturucu salgınının coğrafyasını çıkardı

18 Mayıs 2018 16:28

Bu sene ilk kez düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nde dünyanın dört bir yanından tıp alanında önde gelen uzmanları bir araya geldi. Yapılan açıklamada; İstanbul’da gerçekleştirilen kongrede 38 farklı ülkeden 4 bin 200 katılımcı sağlık alanında en yeni teknik gelişmeleri ve yazarlık yöntemlerini sundular. Kongrenin 4 günlük programında 200’den fazla konuyu konuşuldu. En çok tartışılan konulardan biri de uyuşturucu bağımlılığı konusu oldu. Bu konuya ayrılan panel bölümünde Nazaraliev Sağlık Merkezi uzmanları ‘Psikoaktif maddeleri kötüye kullanan hastaların tedavi rehabilitasyonu’ konulu sunum gerçekleştirdi. 

Sunum ile ilgili yapılan bilgilendirmede; genel olarak psikoaktif maddeler kelimesinin bulunmasının tesadüf olmadığı ve son on yılda küresel boyutta sadece uyuşturucu madde ve alkole değil aynı zamanda ilaçlara bağımlılık oranı arttığı belirtildi.

Ayrıca; yeni sorunlara çözüm olarak Nazaraliev Sağlık Merkezi Yoğun Bakım Bölümü Başkanı Dr. Edil Abışkaev, meslektaşlarına klinikte kullanılan tedavinin konseptinden bahsederek, "Tedavi üç aşamalı karmaşık, bilimsel kanıta dayalı, ilaçlı ve ilaçsız uygulamalardan oluşmakta" dedi.

Dr. Abışkaev başarılı remisyonun anahtar göstergelerinin hormonal işleyişinin stabilizasyonu ve hastanın mikro ve makro toplumla ilişkilerinin normalleşmesi ile birlikte kişiliğinin yeniden yapılandırılması olduğunu kaydederek, "Bu amaca ulaşmak kliniğimizde üçlü Psikoterapötik Birliği kullanılır. Doktor, hasta ve eş-bağımlı kişi (hastanın yakın akrabası). Bu yaklaşım, uzmanlarımıza göre dünyadaki en yüksek etkililiğe ulaşmalarını sağlıyor. Hastaların yüzde 87,5’i taburcu olduktan sonra remisyonu devam etmekte ve bir daha psikoaktif maddelere geri dönmemekte" ifadelerini kullandı.

Sunumda Dr. Abışkaev, kliniğe gelen başvurulardan uyuşturucu salgının coğrafyasını çıkardı. Dr. Abışkaev, Orta Doğu ve Arap dünyasında uyuşturucu salgınının daha istikrarlı olduğunu vurgulayarak, "Bugün uyuşturucu, alkol ve ilaçlara bağımlılıkları etkili tedavi etme yöntemlerinin keşiflerini paylaşmak her zamankinden daha önemli. Bu yönde ilk adımı atan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Kongre organizatörlerine teşekkür ederiz" şeklinde sözlerini tamamladı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç