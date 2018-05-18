Dr. Abışkaev uyuşturucu salgınının coğrafyasını çıkardı

Bu sene ilk kez düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nde dünyanın dört bir yanından tıp alanında önde gelen uzmanları bir araya geldi. Yapılan açıklamada; İstanbul’da gerçekleştirilen kongrede 38 farklı ülkeden 4 bin 200 katılımcı sağlık alanında en yeni teknik gelişmeleri ve yazarlık yöntemlerini sundular. Kongrenin 4 günlük programında 200’den fazla konuyu konuşuldu. En çok tartışılan konulardan biri de uyuşturucu bağımlılığı konusu oldu. Bu konuya ayrılan panel bölümünde Nazaraliev Sağlık Merkezi uzmanları ‘Psikoaktif maddeleri kötüye kullanan hastaların tedavi rehabilitasyonu’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Sunum ile ilgili yapılan bilgilendirmede; genel olarak psikoaktif maddeler kelimesinin bulunmasının tesadüf olmadığı ve son on yılda küresel boyutta sadece uyuşturucu madde ve alkole değil aynı zamanda ilaçlara bağımlılık oranı arttığı belirtildi.

Ayrıca; yeni sorunlara çözüm olarak Nazaraliev Sağlık Merkezi Yoğun Bakım Bölümü Başkanı Dr. Edil Abışkaev, meslektaşlarına klinikte kullanılan tedavinin konseptinden bahsederek, "Tedavi üç aşamalı karmaşık, bilimsel kanıta dayalı, ilaçlı ve ilaçsız uygulamalardan oluşmakta" dedi.

Dr. Abışkaev başarılı remisyonun anahtar göstergelerinin hormonal işleyişinin stabilizasyonu ve hastanın mikro ve makro toplumla ilişkilerinin normalleşmesi ile birlikte kişiliğinin yeniden yapılandırılması olduğunu kaydederek, "Bu amaca ulaşmak kliniğimizde üçlü Psikoterapötik Birliği kullanılır. Doktor, hasta ve eş-bağımlı kişi (hastanın yakın akrabası). Bu yaklaşım, uzmanlarımıza göre dünyadaki en yüksek etkililiğe ulaşmalarını sağlıyor. Hastaların yüzde 87,5’i taburcu olduktan sonra remisyonu devam etmekte ve bir daha psikoaktif maddelere geri dönmemekte" ifadelerini kullandı.

Sunumda Dr. Abışkaev, kliniğe gelen başvurulardan uyuşturucu salgının coğrafyasını çıkardı. Dr. Abışkaev, Orta Doğu ve Arap dünyasında uyuşturucu salgınının daha istikrarlı olduğunu vurgulayarak, "Bugün uyuşturucu, alkol ve ilaçlara bağımlılıkları etkili tedavi etme yöntemlerinin keşiflerini paylaşmak her zamankinden daha önemli. Bu yönde ilk adımı atan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Kongre organizatörlerine teşekkür ederiz" şeklinde sözlerini tamamladı.