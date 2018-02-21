Diğer
Kategoriler

Dr. Halil İbrahim Özkuş: 'Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni üniversal hale getirmeliyiz'

Beylikdüzü Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden Plastik Cerrah ve Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı Başkanı Dr. Halil İbrahim Özkuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Bakanlığın bu müzeye sahip çıkması gerektiğini belirten Özkuş, “Bu müzeyi üniversal hale getirmeliyiz. Burada kimsenin neredeyse göremeyeceği balıklar var. Her ortaokul ve üniversite öğrencisi buraya getirilmeli’ dedi.

Dr. Halil İbrahim Özkuş: Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesini üniversal hale getirmeliyiz

21 Şubat 2018 13:25

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden Plastik Cerrah ve Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı Başkanı Dr. Halil İbrahim Özkuş, müzeye övgüler yağdırdı.

Dr. Halil İbrahim Özkuş, “Bu müzede çok ciddi bir bilgi birikimi var. Birçok Avrupa ülkesine gittim ama bu denli farklı çeşitleri olan bir müzeye rastlamadım. Neredeyse denizde yaşayan bütün canlılar burada örneklenmiş. Bu müzeyi üniversal hale getirmeliyiz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi uluslararası alanda nasıl değerlendirilir bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri incelemesi lazım. Kenan Bey buraya kadar emek verip yapmış şimdiden sonra kurumsal hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin mutlak suretle bu müzeye sahip çıkması gerekiyor. Burada kimsenin neredeyse göremeyeceği balıklar var. Bu balıklar eğitim amaçlı da kullanılabilir. Sadece kitaplarda, ansiklopedilerde görebileceğimiz balıkları burada canlı canlı görebiliyoruz. Çok önemli bir değer bu müze. Her ortaokul ve üniversite öğrencisi buraya getirilmeli. Hayat böyle öğreniliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin dünya genelinde bir ilk olduğuna dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı da, “Uzun yıllardır büyük bir uğraş verdik. Büyük uğraşlar sonucu deneme yanılma yöntemleriyle bu müzeyi oluşturduk. Müzede bulunan türler arasında kimi deniz canlısının yakalanması yıllar öncesine dayanırken, kimisi ise henüz geçtiğimiz yıl yakalanan türler. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Denizlerimiz bizden hiçbir şey istemiyor. Bizlere dünyanın nimetini sunuyor. Türkiye coğrafi alan olarak bakıldığında aslında çok şanslı bir ülke. Üç tarafımız deniz ve birçok balık türü yumurtalarını bizim denizlerimize bırakıyor. Fakat maalesef ki bizler denizlerimizin kıymetini bilmiyoruz. Her geçen gün balıklarımız azalıyor. Denizlerimize sahip çıkmalıyız. Denizler bizlerin ekmeden biçtiği tarlalarımız” dedi. Kenan Balcı, müzenin ücretsiz olduğunu hatırlatarak genç yaşlı herkesi Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne davet etti.

Etiketler: Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’, Dr. Halil İbrahim Özkuş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç