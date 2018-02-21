Dr. Halil İbrahim Özkuş: 'Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni üniversal hale getirmeliyiz'

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden Plastik Cerrah ve Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı Başkanı Dr. Halil İbrahim Özkuş, müzeye övgüler yağdırdı.

Dr. Halil İbrahim Özkuş, “Bu müzede çok ciddi bir bilgi birikimi var. Birçok Avrupa ülkesine gittim ama bu denli farklı çeşitleri olan bir müzeye rastlamadım. Neredeyse denizde yaşayan bütün canlılar burada örneklenmiş. Bu müzeyi üniversal hale getirmeliyiz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi uluslararası alanda nasıl değerlendirilir bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri incelemesi lazım. Kenan Bey buraya kadar emek verip yapmış şimdiden sonra kurumsal hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin mutlak suretle bu müzeye sahip çıkması gerekiyor. Burada kimsenin neredeyse göremeyeceği balıklar var. Bu balıklar eğitim amaçlı da kullanılabilir. Sadece kitaplarda, ansiklopedilerde görebileceğimiz balıkları burada canlı canlı görebiliyoruz. Çok önemli bir değer bu müze. Her ortaokul ve üniversite öğrencisi buraya getirilmeli. Hayat böyle öğreniliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin dünya genelinde bir ilk olduğuna dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı da, “Uzun yıllardır büyük bir uğraş verdik. Büyük uğraşlar sonucu deneme yanılma yöntemleriyle bu müzeyi oluşturduk. Müzede bulunan türler arasında kimi deniz canlısının yakalanması yıllar öncesine dayanırken, kimisi ise henüz geçtiğimiz yıl yakalanan türler. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Denizlerimiz bizden hiçbir şey istemiyor. Bizlere dünyanın nimetini sunuyor. Türkiye coğrafi alan olarak bakıldığında aslında çok şanslı bir ülke. Üç tarafımız deniz ve birçok balık türü yumurtalarını bizim denizlerimize bırakıyor. Fakat maalesef ki bizler denizlerimizin kıymetini bilmiyoruz. Her geçen gün balıklarımız azalıyor. Denizlerimize sahip çıkmalıyız. Denizler bizlerin ekmeden biçtiği tarlalarımız” dedi. Kenan Balcı, müzenin ücretsiz olduğunu hatırlatarak genç yaşlı herkesi Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne davet etti.