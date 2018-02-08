Dr. İbrahim Özkuş: 'TTB’nin ismi değil yönetimi değişmeli'

Hekimlerin üye olmak zorunda oldukları bir kamu kuruluşu olduğu için Türk Tabipler Birliği( TTB) yönetiminin açıklamalarını kabul ettikleri anlamına gelmediğini ifade eden Dr. İbrahim Özkuş; TTB’nin ismini değiştirmek, Türk düşmanı ilan etmek gibi hekimleri rencide eden yorumlardan kaçınarak TTB’de asli görevini yerine getirecek yeni bir yönetimin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı Başkanı Dr. Halil İbrahim Özkuş “Bu tartışma TTB Merkez yönetiminin yayınladığı bildiriyle başladı. Bu bildirinin hemen ardından TTB’nin üyesi olduğumuz halde bu bildiriye katılmadığımızı açıkladık. TTB 6023 sayılı yasayla 1953 yılında kurulmuş bir kamu kuruluşudur. Ancak 1983 yılında çıkartılan KHK ile askeri doktorların üye olması yasaklanmış, kamuda çalışan doktorlarında üye olma zorunluluğu kaldırılmıştır. TTB bir kamu kuruluşu olarak bir hekimi hekimlik mesleğinden men edebilmeye kadar çeşitli yaptırımlara sahiptir. Ancak TTB’nin yaptığı açıklamalar tüm hekimleri bağlıyormuş gibi anlaşılıyor. Böyle bir şey yok. Biz her ne kadar üyesi bulunsak ta fikir olarak, görüş olarak TTB’nin yönetiminden çok farklı platformlarda olabiliriz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle mücadele ettiği bir dönemde bu mücadeleyi zaafa uğratabilecek açıklamaları kabul etmek mümkün değildir. Herkes kendi fikrini beyan edebilir fakat bu fikrin zaman ve zemin uygunluğu çok önemlidir. Burada yapılan açıklama TTB’nin 11 kişilik yönetiminin fikridir ve üyesi olan bizleri bağlamıyor” ifadelerini kullandı.

“TTB’nin ismi ve kurumsal kimliği tartışma konusu olmamalı”

Türk Tabipler Birliği’nin ismi ve kurumsal kimliği üzerinden yapılan siyasi tartışmaların da doğru olmadığını ifade eden Dr. Özkuş “Türk Tabipler Birliği Türk düşmanıdır şeklindeki yorumlar biz Türk hekimlerini derinden yaralamıştır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletinin hekimleriyiz. Dünya Hekimler Birliği'ne Türk Tabipler Birliği olarak üyeyiz. İsmimizdeki Türk kelimesi çıkartıldığında bizden geriye ne kalacaktır? Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın, Bakanlar Kurulumuzun özellikle de bir hekim olan Sağlık Bakanımızın konuyu bu açıdan değerlendireceklerini umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

“TTB’nin asli görevini yapacak yöneticiler bulunur”

Türk Tabipler Birliği’nin asli görevini yapmak yerine siyasallaşmasında kendilerinin de suçu olduğunun ifade ederek öz eleştirilerde de bulunan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. İbrahim Özkuş “Bizim de yanlışlarımız oldu, çünkü kendi cemiyetimize sahip çıkmadık. Yönetimi bir takım kısır düşüncelere sahip olan grupların eline bıraktık. Bu durumdan bizlerde şikâyetçiyiz, çünkü TTB’yi yıllardan beri siyasallaşmış bir yapı yönetmektedir. Bundan sonra ise aklı selim sahibi hekimler bir araya gelerek Tabipler Birliğine sahip çıkar, yönetimi almayı, değiştirmeyi düşünürler. Tabipler Birliğinin asli görevi olan hekimlerin sorunları ve toplumun sağlık sorunlarıyla uğraşır. Tabi ki her hekimin siyasi bir fikri olacaktır ama bir kamu kurumu olan TTB’nin siyasallaşması kanaatimce doğru değildir” diye konuştu.

“TTB yönetimi istifa etmeli”

TTB Yönetimini istifaya da davet eden Dr. Özkuş “Bu açıklamalardan sonra yönetimi istifaya davet ediyorum, çünkü artık bu yapıların, kafaların değişmesi lazım. Her şeyi oturup tartışalım. Savaşa evet diyecek bir hekim bulmayı bırakın bir insan dahi bulamazsınız. Ama sorun vatan toprağının müdafasıysa bu konuşulanların hepsi teferruat olarak kalır. Ülkemiz şuanda beka sorunuyla karşı karşıyayken, ülkemizin terörle mücadelesine siyasi olarak bakmak insanlarda kafa karışıklığı oluşturabilir. İşte böylesine kritik bir ortamda bu tür açıklamalar kabul edilemez ve bu açıklamayı yapan yönetimi istifaya davet ediyorum” dedi.

Ahmet Bilge