Dr. Mehmethan Turan Acıbadem Kayseri Hastanesi’-nde göreve başladı

Acıbadem Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü ekibine katılan Dr. Mehmethan Turan, 2005 yılından beri Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapıyor. Dr. Mehmethan Turan, 1975 Yozgat doğumlu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2000-2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hatalıkları kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2005 yılından 2010 yılına kadar Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi’nde Göğüs Hatalıkları ve Yoğun Bakım kliniğini yönetti. 2010 - 2015 yılları arasında Sorgun’da özel muayenehane tecrübesi olan ve Göğüs Hastalıkları dalında bir çok bilimsel çalışma, Bronoskopi, yoğun bakım tecrübeleri bulunan Dr. Mehmethan Turan, Acıbadem Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü kadrosuna katılmasıyla ilgili, “Acıbadem ailesiyle birlikte göğüs hastalıkları alanından her türlü sağlık hizmetini profesyonel bir ekip anlayışıyla verecek olmaktan mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.