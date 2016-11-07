YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Gagavuzya Cumhurbaşkanı Vlah Irina Fedorovna'nın özel davetlisi olarak Gagavuzya Cumhuriyeti'nin 25. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uluslararası "Gagavuzya Yatırım 360" forumuna katıldı.

Forumda Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Moldova Başbakanı Pavel Filip, Almanya, Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İsviçre, Japonya ve diğer ülkelerin Moldova'ya akredite edilmiş büyükelçileri, Dünya Bankasının Moldova Ofisi Başkanı Alex Kremer, Avrupa İş İlişkileri (EBA) Başkanı Thomas Moser, Dünya İnkişaf ve Kalkınma Bankası Moldova başkanı Dimitri Gvindadze ve YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel katıldı.

Dr. Suat İ.Günsel'e "Gagavuzya 25 Yıl Devlet Nişanı"

Forumun açılış konuşmasını yapan Gagavuzya Cumhurbaşkanı Irina Vlah; "Gagavuzya'nın gelişmesinde, eğitim ve sağlık alanında yaptıkları katkılardan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel'e özel teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Ardından Gagavuzya Cumhurbaşkanı Vlah Irına, Dr. Suat İ. Günsel'e Gagavuzya'nın 25. Yıl anısına Onur Belgesi ve 25. Yıl Devlet Nişanı'nı takdim etti. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e Gagavuzya ve Moldava temaslarında YDÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da eşlik ediyor.

