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Drogba futbolu bırakıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Phoenix Rising'de forma giyen Didier Drogba, 2018 yılında futbolu bırakacağını açıkladı.

Drogba futbolu bırakıyor

14 Kasım 2017 14:53

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba, yeşil sahalara veda ediyor. Şu anda ABD'nin Phoenix Rising takımında oynayan 39 yaşındaki golcü, 2018 yılında kramponlarını rafa kaldıracağını belirtti. Fransız medyasına konuşan Drogba, "Gelecek sezon benim için son olacak. Herkesin durması gereken bir zaman var. Futbol oynamak güzel ama artık 39 yaşındayım ve bu da performansımı etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Marsilya, Chelsea, Galatasaray, Şanghay Shenhua, Montreal Impact gibi takımların formalarını terleten başarılı forvet, geçen sezon Phoenix Rising ile 14 maçta 9 gol atmıştı. 

Etiketler: drogba, galatasaray

 

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