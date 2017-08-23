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Drone'lu özel harekatlı sayaç denetimi

Adana'da 17 iş yerinde özel harekat polisinin katılımıyla havadan drone ile sayaç denetimi yapıldı.

Dronelu özel harekatlı sayaç denetimi

23 Ağustos 2017 15:33
Drone'lu özel harekatlı sayaç denetimi - Tıkla İzle

TEDAŞ, Adana Emniyet Müdürlüğüne başvuru yaparak 17 iş yerinde elektrik kullanımı ve fatura arasında fark olduğu bilgisini vererek denetim yapmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 17 adrese aralarında özel harekat, çevik kuvvet polislerinin de olduğu 300 polisle denetim başlattı. İş yerlerine eş zamanlı giren polisleri havadan da drone takip etti. Elektrik mühendisleri ve teknisyenler iş yerlerinde incelemelerde bulunurken drone de havadan anında görüntü aktardı.

Ekiplerin 17 iş yerinde gerçekleştirdiği incelemelerde kaçak elektrik kullanımına rastlanmadı. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, drone, özel harekat, sayaç denetimi


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