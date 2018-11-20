Duayen gazeteci Yaşar Özen vefat etti

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu üyesi de olan ve Cemiyet'in kurulmasında ve bugünlere gelmesinde de önemli katkıları olan 88 yaşındaki Yaşar Özen rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi görmekteydi. Duayen Gazeteci, dün sabaha karşı, hayata gözlerini yumdu. Özen'in vefatı, ailesi ve basın camiası başta olmak üzere sevenlerini ve dostlarını büyük üzüntüye boğdu. Yaşar Özen'in cenazesi öğle namazına müteakiben Bahattin Nakıboğlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nün yanı sıra aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde de okuyan Yaşar Özen İstanbul'un Bab-ı Ali yokuşunda uzun yıllar çeşitli gazetelerde ve mizah dergilerinde çalıştı. Doğup büyüdüğü Gaziantep'in en eski gazetelerinde de makaleleri yayınlanan Yaşar Özen, son yıllarda kendi adına çıkarttığı Hakikat Gazetesi ile mesleğe olan özlemini gidermekteydi.



Özen evli ve bir çocuk babasıydı.