Dubai’de Enes Erkan rüzgarı esti

Dubai’de yapılan şampiyonada Enes Erkan, ilk turu bay geçerek adını 2. tura yazdırdı. 2. turda Kosovalı rakibini hakem kararıyla 5-0 geçti. 3. turda Makedonyalı rakibini 2-0, 4. turda Fransız rakibini 2-2’lik skor ile sensu taktiği ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Macar rakibini 5-1 yenerek final maçına çıkmaya hak kazanan Erkan, finalde Belaruslu rakibini de 1-0’lık skor ile geçerek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonanın ardından Enes Erkan’ı ve tüm sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Sporcumuz Enes Erkan rakiplerini tek tek eleyerek şampiyonluğa ulaştı. Sporcumuzu tebrik ediyorum. Karate Sakarya’da sevilen ve takip edilen bir spor. Büyükşehir olarak spora ve sporcuya her zaman desteklerimiz tam olmuştur. Bu desteklerin karşılığında hem kulüp hem de Milli Takım’da başarılar kazanmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor, gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.