Diğer
Kategoriler

Dubai’de Enes Erkan rüzgarı esti

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcusu Ener Erkan, Dubai’de yapılan Karate Premier League Şampiyonası’nda tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Dubaide Enes Erkan rüzgarı esti

19 Şubat 2018 18:10

Dubai’de yapılan şampiyonada Enes Erkan, ilk turu bay geçerek adını 2. tura yazdırdı. 2. turda Kosovalı rakibini hakem kararıyla 5-0 geçti. 3. turda Makedonyalı rakibini 2-0, 4. turda Fransız rakibini 2-2’lik skor ile sensu taktiği ile geçerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Macar rakibini 5-1 yenerek final maçına çıkmaya hak kazanan Erkan, finalde Belaruslu rakibini de 1-0’lık skor ile geçerek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonanın ardından Enes Erkan’ı ve tüm sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Sporcumuz Enes Erkan rakiplerini tek tek eleyerek şampiyonluğa ulaştı. Sporcumuzu tebrik ediyorum. Karate Sakarya’da sevilen ve takip edilen bir spor. Büyükşehir olarak spora ve sporcuya her zaman desteklerimiz tam olmuştur. Bu desteklerin karşılığında hem kulüp hem de Milli Takım’da başarılar kazanmak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor, gururlandırıyor” ifadelerini kullandı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç