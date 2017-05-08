Düğün çiçekleri doğayı sarıya bürüdü

İlkbaharın gelişiyle birlikte yeşilin ve sarının binbir tonunun hakim olduğu Ovacık'ta, nemli araziler üzerinde düğün çiçekleri açtı. İlçeye bağlı Konaklar, Arel, Çakmaklı, Koyungölü ve Paşadüzü köylerinin çevresinde açan düğün çiçekleriyle toprak sarıyla büründü.

İlkbaharın gelişiyle birlikte büyük bir mutluluk yaşadığını belirten doğa sever ve bisiklet tutkunu Naciye Turan, ilkbaharı çok sevdiğini söyledi.

Ovacık ilçesinin inanılmaz güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Turan, "Ben, daha önce Bodrum'da yaşıyordum. Orası çok güzel. Ama, Ovacık'ı gördükten sonra benim için Bodrum ve Türkiye'nin herhangi bir yeri bitti. Ovacık, cennet gibi yer. Bu şekilde düşünen sadece ben değilim. Benim gibi burayı gören herkes ile ilçenin fotoğraflarını gören insanlar benim gibi düşünüyorlar. Ovacık'ta çok fazla çiçek var. Buda ilçeyi çok güzelleştiriyor. İnsanda çok büyük bir coşku uyandırıyor" dedi.

Türkiye'de 33 yıldır yaşadığını ve Ovacık'a ilk defa ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Alman kökenli Bettina Franckenberg ise Ovacık'ın doğa güzelliklerine hayran kaldığını kaydetti.

Ovacık ve yaşamakta olduğu Bodrum ilçesini doğa güzellikleri açısından da değerlendiren Franckenberg, "Ovacık'ın yeşilliklerine geldim. Çok hoşuma gidiyor. Üstelik her yerden şıkır şıkır sular akıyor. Bodrum, Ovacık'a göre çok kurak bir yer. Herhalde bu yaz, su sorunları yaşayacağız. Orada, su çok az ve neredeyse yok. Ovacık, bir cennet. Her taraf su. Kaynak sularından rahatlıkla içilebiliyor. Tertemiz, bayılıyorum" diye konuştu.

Sidar Eren



