Feci kaza saat 24:30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Üreğil Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Adapazarı Karasu’daki bir yakınlarının düğününden dönmek için Murat Irmak (41) idaresindeki 16 MCS 53 plakalı otomobil ile yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobil, Orhangazi-İznik Karayolu, Üreğil Mahallesi kavşağında karşı yönden gelip Üreğil’e giriş yapmak isteyen ve alkollü olduğu ileri sürülen İsmail K. (49) idaresindeki 16 VK 722 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrasında olay yeri savaş alanına döndü. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Murat Irmak hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan İmra Tepe (30), Günay Şeker (44), Arzu Irmak (38) ve Mehmet Ali Morkan (23) ile kamyonet sürücüsü İsmail Küçük yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza sonrasında alkollü olduğu gözlenen ve aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden kamyonet sürücüsü İsmail Küçük hastaneye götürüldü.

Genç kadın kurtarılamadı

Kaza sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İmran Tepe (30) hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında otomobil içinde sıkışarak feci şekilde can veren otomobil sürücüsü Murat Irmak ve hastanede hayatını kaybeden İmran Tepe’nin cesetleri Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. Acı haberi alan ölenlerin yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.