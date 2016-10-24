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Düğün magandaları yine boş durmadı: 2 yaralı

Düzce'nin Düverdüzü köyünde bir düğünde havaya ateş açan magandaların silahından çıkan kurşunlar, 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.


24 Ekim 2016 12:43

Edinilen bilgiye göre, Düzce merkeze bağlı Düverdüzü köyünde, G.G.ye ait düğün töreninde havaya ateş edilmesi sonucu E.S. ve E.K isimli iki kişi yaralandı. Manganda kurşunu sonucu yaralanan E.S. ile E.K. olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri ile hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayın şüphelisi Ş.Y. suç aleti silah ile birlikte gözaltına alarak karakola götürdü.

Ş.Y'nin karakoldaki sorgusu sürerken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Tuncay Türkgülü

Etiketler: düğün magandası, düzce


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