Düğün magandalarına ceza

Ekinözü İlçe Emniyet Amirliğince, ilçe merkezinde 2 ayrı düğünde görevlendirilen sivil polisler, av tüfeği ve tabanca ile havaya ateş eden şahıslar olduğunu belirledi. Düğün görevlisi sivil polisler, hemen resmi ekiplerle irtibata geçerek şahısların eşkal bilgilerini aktardı. Düğün merasiminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını istemeyen ekipler, alandan uzaklaşan şahısları havaya ateş ederken kullandıkları tüfekler ve tabancalar ile birlikte gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyet götürülen düğün magandalarına ait 5 tüfek ve 2 kuru sıkı olmak üzere 1'i ruhsatsız 3 tabancaya el konuldu. 8 kişiye toplamda 5 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız tabancayla havaya ateş eden şahsa ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı. Silahların mülkiyeti kamuya geçirilirken haklarında adli ve idari işlem yapılan düğün magandalarının ömürleri boyunca bir daha silah ruhsatı alamayacakları bildirildi.

İlçedeki düğün ve nişan gibi özel merasimlere yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

Murat Sürücü