Nikah töreni sırasında şahitler arasında yer alan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk tavsiyesine atıf yaparken, mikrofonu alan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise “Çocuk sayısına karışmıyoruz ama biz altı okçuyuz” diyerek yanıt verdi.

Şahitlerden CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu'nun “İyiki aramızda MHP Milletvekili yok, yoksa oda 9 ışıktan bahsedecekti” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in kızı Büşra Tekin, ilçenin önde gelen esnaflarından Yunsu Serdar Sayre ile düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Türk Metal Sendikası’na ait otelde gerçekleşen düğün töreni öncesi nikah merasimi yapıldı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından kıyılan nikahta düğüne katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Kaymakamı Altuğ Çağlar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş’ta şahitlik yaptı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın genç çiftlere bir birleri ile evlenmek isteyip istemediklerini sorması ve ‘evet’ yanıtı almasının ardından sıra şahitlere geldiğinde AK Parti Zonguldak milletvekili Faruk Çaturoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk talebine atıfta bulundu.

Çaturoğlu’nun “Nuri kardeşimize sabırlar diliyorum. Kız vermek kolay değil. Bizde verdik kızımızı, 3 tane torunumuz var, ellerinizden öper. Hayırlı uğurlu olsun” şeklindeki sözleri üzerine şahitlik sırası kendisine gelen Muharrem İnce “Sayın cumhurbaşkanı çocuk sayısını 3 tavsiye etmişti, sonra 5 dedi. Biz CHP olarak çocuk sayısına karışmıyoruz ama bizim 6 okçu olduğumuzu da unutmayın. Bende tanıklık ediyorum” diyerek yanıt verdi. Şahitler arsında yer alan CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu ise aralarında iyi MHP milletvekili olmadığını ve onunda 9 ışıktan bahsedebileceğini ifade etmesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Genç çiftin evlenme cüzdanını Büşra Tekin’e veren TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, yüzleri gülen iki gencin aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine olan güveni de ifade ettiklerini söyledi. Genç çifti tebrik eden Hamzaçebi, ülkeye ve topluma aydınlık çocuklar yetiştirmelerini diledi.

Yapılan Nikah töreninin ardından Büşra Tekin ile Yunus Serdar Sayre çifti ilk danslarını gerçekleştirdi.

Düğün töreninde davetliler çalan müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar oynayıp, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Vedat Kılıç