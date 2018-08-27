Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Düğünlerde çeyrek altın takmak hayal oldu

Altının gram fiyatının son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından çeyrek altın da yeni haftaya rekorla başladı.

Düğünlerde çeyrek altın takmak hayal oldu

27 Ağustos 2018 13:20

Dokuz günlük uzun Kurban Bayramı tatilinden sonra milyonlarca vatandaş günlük yaşamlarına ve mesailerine bu sabah itibariyle başladı. Piyasalarda hareketlenmeler devam ederken çeyrek altın da son günlerin en yüksek seviyesine ulaştı. Kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, düğünlerde genellikle evlenen çiftlere altın takılması ve düğün sezonunda olunmasına rağmen çeyrek altına fazla rağbet olmadığını söyledi.

Vatandaşların düğünlerde artık çeyrek altın yerine gram altın tercih ettiğini anlatan Sünetci, "Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları. Altın fiyatları yeni haftaya son 10 günün en yüksek rakamları ile başladı. Geçtiğimiz hafta bayramdan önce dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı yükseliş ile başlayıp düşüşle kapatmıştı.

Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 237,6 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu yüzden vatandaşlarımız çeyrek altın yerine gram ve onunda yarısı olan yarın gramı tercih ediyor. Bu artan fiyatlarda sonra altın takması artık hayal oldu. Şu an çeyrek altın 380 TL'den, Cumhuriyet Altını bin 570 TL'den 22 ayar bilezik gramı ise; 225 TL'den satılıyor" dedi.  

Cem Kaan Toka
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç