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Dünya Beykozlular Günü coşkuyla kutlandı

1908 Geleneksel Dünya Beykozlular Günü, Beykozspor taraftarları ve vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Dünya Beykozlular Günü coşkuyla kutlandı

19 Ağustos 2017 21:13
Dünya Beykozlular Günü coşkuyla kutlandı - Tıkla İzle

Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Beykozspor 1908'den ilham alınarak başlatılan ve geleneksel hale gelen "Dünya Beykozlular Günü" bu yılda coşkuyla kutlandı. Beykozluluk bilincinin gelişmesi, birlik ve beraberliğin güçlenmesi amacıyla başlatılan kutlamalar çerçevesinde halk yürüyüşü ve dostluk maçı yer aldı. Dünya Beykozlular Günü programı çerçevesinde Beykoz Meydanı'ndan Paşabahçe Stadı'na kadar yürüyüşü yapıldı.

Tişört, şapka, atkı ve bayraklarla yapılan yürüyüşe, Beykozspor taraftarları ve birçok vatandaş eşlik etti. Beykoz Paşabahçe Stadı'nda, Beykozspor ve Çeliktepe arasında gerçekleşen dostluk maçı renkli görüntülere sahne oldu. 

İsmail Bulut

Etiketler: beykoz belediyesi, beykozspor


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