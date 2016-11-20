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Dünya bu maçı bekliyordu

Hafif ağır sıkletteki dev maçta Andre Ward, Sergey Kovalev’i yenerek IBF, WBA ve WBO kemerlerinin yeni sahibi oldu.

Dünya bu maçı bekliyordu

20 Kasım 2016 09:22

ABD’nin Las Vegas kentindeki 20 bin kişilik T-Mobile Arena, dev bir maça sahne oldu. İki yenilgisiz boksör, ABD’li Andre Ward (30 galibiyet) ve Rus Sergey Kovalev (30 galibiyet) karşı karşıya geldi. IBF, WBA ve WBO federasyonları kemerlerinin ortaya konulduğu maçı, sayıyla Andre Ward kazandı.

İkinci rauntta knock down olmasına rağmen Ward, üç hakemin de 114-113’lük kararıyla kazandı ve galibiyet sayısını 31’e yükseltti. Böylece Sergey Kovalev de ilk mağlubiyetini almış oldu. Hakemlerin kararı ise tartışma konusu oldu.

Etiketler: Las Vegas, WBO


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