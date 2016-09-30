İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı ve İstanbul’daki yerel ve bölgesel basın mensuplarının da katıldığı 'Kalbimi Düşünüyorum, Sağlıklı Besleniyorum' temasıyla hazırlanan buluşmaya, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz, Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Müdürü Dr. M. Ulvi Ünal, Başhekim Dr. Rüya Şişman, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Yavuz ve takım oyuncuları katıldı. Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, 'Sporcularda Kalp Sağlığı' konulu sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Açılış konuşmasını yapan Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, ''Dünya genelinde bir numaralı ölüm nedeni olan kalp damar hastalıklarına dikkati çekmek, kalp hastalıkları riskini azaltacak önlemler konusunda toplumları bilgilendirmek amacıyla, Dünya Kalp Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle her yıl 29 Eylül 'Dünya Kalp Günü' olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda biz de farkındalık yaratmak için bugün Sağlık Sponsoru olduğumuz İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı teknik kadro ve oyuncularıyla bir araya gelmek istedik. Biliyorsunuz, spor yapmanın en önemli koşulu kalp sağlığı. Biz de sporcularımızı öncesinde kalp kontrollerinden geçirmek istedik sonrasında kalp sağlığını korumak için sağlıklı bir kahvaltıda bir araya gelmek istedik. Tabii en değerli ilacın bilgi olduğunu düşünürsek uzmanımızın vereceği seminerle de basketbol takımımızı bu farkındalık gününde bilinçlendirmek istedik. Türkiye Basketbol liginde oynamayı hak kazanıp 1. Lige yükselen takımımızla 2015-2016 yılında başlayan ilk sponsorluk anlaşması 2.kez 2016-2017 için yineledik. Medicana International İstanbul Hastanesinin sağlık sponsoru olduğu İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımına sağlıklı ve başarılı maçlar diliyorum'' şeklinde konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, “Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde her yıl 17,5 milyon insanın kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşama erken veda ettiğine işaret ederken, basit önlemlerle kalp krizi ve felç riskinin en az yüzde 80 azaltılabileceğini belirtiyor. DSÖ, dünyada her yıl hayatını kaybeden 60 milyon insanın yüzde 31'ine yakınının ölüm nedeninin kalp damar hastalıkları olduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın yüzde 48'e ulaştığını ifade ediyor. Bu nedenle Sigaradan uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması, obezite ve Metabolik Sendrom ile mücadele edilerek ülkemizde önümüzdeki on sene içinde gerçekleşecek Kalp ve Damar Hastalıklarına bağlı ölümleri kabaca yarı yarıya düşürme şansı bulunmaktadır. Sporcularımızın düzenli kalp kontrollerini yaptırmaları ve kalp sağlığına uygun beslenmeleri oldukça önemlidir'' şeklinde konuştu.

Dünya kalp haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan organizasyon, İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Takımı oyuncularının kalp kontrolleri ile sona erdi.