Dünya kupası biletlerini alan ülke taraftarları açıklandı

Rusya’nın 11 şehrinde gerçekleşecek olan ve 15 Haziran’da başlayıp 16 Temmuz’da sona erecek FİFA 2018 Dünya Kupası için en çok bilet alan ülke taraftarları açıklandı. Hem FİFA resmi bilet satışından hem de Rusya’nın farklı şehirlerinde açılan bilet satış noktalarında yapılan satışlara yoğun talep gelmiş, 3 milyona yakın futbolsever bilet satın alabilmek için birbiriyle yarışmıştı. Toplamda 2 milyona yakın biletin satıldığı öğrenilirken, bu biletlerin 1 milyon 700 bini geçtiğimiz Nisan ayına kadar satılmıştı.

En çok bilet alan taraftar finallere katılamayan Amerika’dan

Yapılan açıklamada ilginç bilgiler paylaşıldı. Dünya kupası finallerinde boy gösteremeyecek olan Amerika’dan toplam 87 bin bilet satın alındı. Dünya kupasının favorileri arasında yer alan Brezilya’dan toplam 72 bin taraftar finaller için bilet aldı. Üçüncü sırada Kolombiyalılar yer aldı. Kolombiya’dan 64 bin kişi bilet satın alıp Rusya’da müsabakaları izleyecek. Avrupa’dan ise sadece Almanya ilk 5’te yer aldı. 60 bin Almanya vatandaşı ülkelerini Rusya’da desteklemek için bilet aldı.

Erhan Altıparmak

