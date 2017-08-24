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Dünya Kupası elemelerinde rakipler kesinleşti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 yılında Çin’de yapılacak FIBA Dünya Kupası Elemelerinde B Grubu’nda İsveç, Letonya ve Ukrayna ile karşılaşacak.

Dünya Kupası elemelerinde rakipler kesinleşti

24 Ağustos 2017 17:07

2019 yılında Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Erkek Takımı’nın rakipleri belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ön elemelerden gelen takımın belli olduğu ve millilerin gruptaki son rakibinin de kesinleştiği açıklandı. Ay-yıldızlılar, B Grubu’nda Letonya, Ukrayna ve ön elemelerden gelen İsveç ile oynayacak. 2019 FIBA Dünya Kupası için elemeler, Kasım 2017’de başlayıp Şubat 2019’da sona erecek.

2019 FIBA Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Karadağ, Slovenya, Belarus, İspanya

B Grubu: İsveç, Türkiye, Letonya, Ukrayna

C Grubu: Polonya, Kosova, Litvanya, Macaristan

D Grubu: İtalya, Hollanda, Hırvatistan, Romanya

E Grubu: Bosna Hersek, Belçika, Fransa, Rusya

F Grubu: Bulgaristan, Çekya, İzlanda, Finlandiya

G Grubu: Almanya, Sırbistan, Avusturya, Gürcistan

H Grubu: İsrail, Büyük Britanya, Yunanistan, Estonya

MAÇ PROGRAMI

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın maç programı ise şöyle:

23 Kasım 2017 Türkiye - Letonya

26 Kasım 2017 Ukrayna - Türkiye

23 Şubat 2018 İsveç - Türkiye

26 Şubat 2018 Letonya - Türkiye

28 Haziran 2018 Türkiye - Ukrayna

1 Temmuz 2018 Türkiye - İsveç

Etiketler: Dünya Kupası elemeleri


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