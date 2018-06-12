Dünya Kupası'na Brezilya ambargosu

Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı en fazla kazanan takım Brezilya oldu. 7 final oynama başarısı gösteren Güney Amerika ülkesi, bunların 5'inde kupayı kazanmayı başardı. Bu organizasyonda ilk kupasını 1958 yılında alan Brezilya, daha sonra sırasıyla 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında da mutlu sona ulaştı. Brezilya'yı 4'er kupa ile Almanya ve İtalya, 2'şer defayla Arjantin ile Uruguay izlerken, İngiltere, İspanya ve Fransa ise bu sevinci 1'er kez yaşadı.

En fazla finali Almanya oynadı

1934 yılından beri oynanan Dünya kupalarında en fazla finale yükselen takım olarak Almanya dikkat çekiyor. Tam 8 kez final oynama başarısı gösteren Panzerler, bunların 4'ünde kupaya uzanan taraf oldu. 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında Dünya Kupası şampiyonu olan Almanlar, 1966, 1982, 1986 ve 2002'de ise finalde kaybetti.

Final sayılarında Almanya'yı 7 defa ile Brezilya, 6 finalle Uruguay ve 5 finalle Arjantin takip etti.

Arjantin 5'te 2 yapabildi

Her Dünya Kupası'na iddialı kadrosuyla söz sahibi olarak giden ve 2014 yılında Almanya'ya finalde kaybederek kupayı kaçıran Arjantin'in bu organizasyonda sadece 2 zaferi bulunuyor. 5 defa final oynama başarısı gösteren Güney Amerikalılar, sadece 1978 ve 1986 yıllarında şampiyon olabildi. Arjantin, finale yükseldiği 1930'da Uruguay'a 4-2, 1990'da Batı Almanya'ya 1-0 ve son Dünya Kupası olan 2014'te ise Almanya'ya uzatmalarda 1-0 mağlup olarak ülkesine kupayla dönme şansını kaybetti.

Uygar Aydın

