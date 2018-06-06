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Dünya kupasını izleyecek liderler belli olmaya başladı

FIFA Dünya Kupası’nın gerçekleşeceği Rusya’da tüm hazırlıklar sürerken maçları izleyecek dünya liderleri belli olmaya başladı.

Dünya kupasını izleyecek liderler belli olmaya başladı

06 Haziran 2018 02:20

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon’un Putin’in daveti üzerine dünya kupasına katılacağı belirtildi. Diğer taraftan Çin Devlet Başkan Yardımcısı Sun Chunlan’ın da organizasyon davetini kabul ettiği öğrenildi. En dikkat çekici katılımı ise son dönemlerde dünya gündemi oldukça meşgul eden Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Salman Bin Mohammed Al Saud gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre veliaht prens Salman’ın Suudi Arabistan ile Rusya arasında Moskova’da gerçekleşecek olan müsabakayı stadyumdan izleyerek ülkesine destek verecek.

Tüm ülke liderlerine davet yapıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov yaptığı açıklamada, organizasyona katılacak tüm ülke liderlerine davet gönderildiğini söyledi. Ayrıca Rusya’ya dost ülke liderlerine de davetlerin gönderildiği öğrenildi. Çok sayıda ülke liderinin Rusya’da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası müsabakalarına katılması bekleniyor.  

Erhan Altıparmak

 

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