Dünya Kupası'nın sürpriz ülkesi: İzlanda

İskandinav ülkeleri arasında soğuk iklimi ve aynı zamanda kaplıcalarıyla ünlü olan İzlanda, Dünya Kupası’nda sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan İskandinav ülkesi geçtiğimiz Avrupa Kupası’nda İngiltere’yi son 16’da 2-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı göstermiş ancak çeyrek finalde güçlü rakibi Fransa karşısında 5-2 mağlup olmuştu. Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna, Türkiye, Finlandiya ve Hırvatistan’la aynı grupta olan İzlanda grubunu lider tamamlamış ve Dünya Kupası bileti almıştı.

Dikkat çeken oyuncular

İzlanda Milli Takımı’nda Everton’da forma giyen yıldız futbolcu Gylfi Sigurdsson gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Milli takımla 57 maçta 19 gol atan başarılı futbolcu Everton kariyerinde ise bu sezon 27 maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi ve takımının en yüksek kilit pas atan oyuncusu oldu. Bir diğer dikkat çeken isim olan Albert Gudmundsson ise geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. İzlanda ekibi KR Reykjavik altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu önce Heerenveen altyapısına transfer olmuş ardından PSV ile sözleşme imzalamıştı. Sağ kanat mevkisinde oynayan genç futbolcu PSV U21 takımıyla 15 maça çıkıp 9 gol 8 asistlik performans göstermişti.

Ozan Buğra Koşar

