Dünya markası olmayı hedefleyen Penti, rotasını dijital dönüşüme çevirdi

Türkiye’nin çok kategorili iç giyim moda perakende markası Penti, bir dünya markası olma yolunda ilerlerken rotasını dijital dönüşüme çevirdi. 34 ülkede 466 mağazası ve 3 bin 500’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, iş süreçlerine yapacağı dijitalleşme yatırımıyla güvenilir ve hızlı bir altyapı kurarak tüm uygulamalarını bu yapı üzerine inşa etmeyi hedefliyor. Dijital dönüşüm yolculuğuna, iş uygulamaları alanında dünyanın lider yazılımı SAP’nin ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından itelligence ile çıkan Penti, 2019 yılında sona ermesi planlanan projeyle, tüm iş süreçlerini mükemmelleştirecek. Tedarik zinciri ve satış alanlarında yapılacak sürekli iyileştirmelerle operasyonlarını hızlandıracak.

Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi hemen hemen tüm çevre ülkelerde pazar lideriyiz. Bir dünya markası olabilmek için, dijital dönüşümün olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Teknolojiyi en verimli kullanan perakendeci olmayı hedefliyoruz” dedi.

2018 yılının sonuna kadar toplam mağaza sayısını 600’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Karaibrahimoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Maliyet artışları sebebiyle 2018 perakendeciler açısından kolay bir yıl olmayacak. Bu sebeple, global bir oyuncu olmak için dijital dönüşümü hayata geçirmek zorundayız. Bu kapsamda uzmanlığı, proje metodolojisine yaklaşımı, geçmiş tecrübeleri ve global yetkinlikleri sebebiyle dijital dönüşüm yolculuğuna itelligence ile çıkmaya karar verdiğimiz için çok mutluyuz. Böylece, Türkiye’de benzeri olmayan bir projeyle tedarik zincirindeki karar destek süreçlerimizi verilere dayandırarak yönetebilecek ve tüm süreçlerimizi mükemmelleştirebileceğiz".

itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ise dünya çapında birçok kurumun dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik ettiklerini, bu anlamda elde edilen deneyimi en iyi iş uygulamaları ile birlikte sektöre sunarak, Türkiye’deki şirketlerin bu deneyimlerden faydalanması ve iş süreçlerine katma değer sağlamaları için rehberlik ettiklerini belirtti.

"Dijitalleşmenin etkilemediği bir sektörü ya da iş sürecini hayal etmek neredeyse imkânsız"

Kurumları, dolayısıyla müşteri deneyimini yeniden şekillendiren dijital dönüşümün çağın bir getirisi olarak zorunluluk olduğunu belirten Danış, "Dijitalleşme, artık hem günlük hem de iş hayatımızın kaçınılmaz bir parçası. Dijitalleşmenin etkilemediği bir sektörü ya da iş sürecini hayal etmek neredeyse imkansız. Bu anlamda itelligence olarak, farklı endüstriden birçok kurumun dijital dönüşüm yolculuğuna deneyimli ekibimizle eşlik ediyor, elde ettikleri somut faydalara bizzat şahit oluyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada perakende gibi dinamik bir sektör, odaklandığımız endüstriler arasında yer alıyor. Bu anlamda Penti gibi dünya çapında başarısı kanıtlanmış önemli bir şirketin tüm iş süreçlerini sadeleştirmek ve tüketici davranışlarını 360 derece görüntüleyebilmelerine olanak tanıyıp, satış ve pazarlama hedeflerine doğrudan katkı sağlamak adına çıktığımız uzun soluklu bu yolculukta birlikte çalışacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

