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Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak Portekiz

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun altıncı yarışı, 17-20 Mayıs tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleştirilecek. Zorlu ralli öncesi pilotlar klasmanında ilk iki sırada son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ve Thierry Neuville yer alıyor.

Dünya Ralli Şampiyonasında sıradaki durak Portekiz

16 Mayıs 2018 12:41

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2018’deki altıncı yarışı olan Portekiz Rallisi, 17-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı pilotlar, üç günde 20 etabı geçip 358’i özel etap olmak üzere toplamda 1583 kilometre kat edecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda geride kalan 5 yarışa son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier damgasını vurdu. Red Bull sporcusu Monte Carlo, Meksika ve Fransa Rallileri’nden zaferle ayrıldı. Diğer iki yarıştan İsveç Rallisi’ni bir başka Red Bull sporcusu Thierry Neuville, Arjantin Rallisi’ni de Fin pilot Ott Tanak kazandı. Portekiz Rallisi öncesi pilotlar klasmanında liderlik 100 puanlı Ogier’de. Onu, 10 puan geriden Neuville takip ediyor. Üçüncü sırada ise 72 puanlı Ott Tanak yer alıyor.

Geçtiğimiz sene düzenlenen Portekiz Rallisi’ni Fransız pilot Sebastien Ogier kazanmıştı.

Dünya Ralli Şampiyonası Eylül’de Marmaris’te

Büyük heyecan, 13-16 Eylül’de 7 yılın ardından ilk kez Türkiye’ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye’nin gözde turizm kentlerinden Marmaris, dünyanın en iyi ralli pilotlarını ağırlayacak.  

 

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