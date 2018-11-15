Dünya şampiyonu Arslan'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Cengiz Arslan hedefini olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi. Arslan, ilk defa bu yıl U23'te güreştiğini ve şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Avrupa'da final yaptım. Ama ikinci olmuştum. Burada ise altın madalya kazandım. Aslında takım olarak başarılı olabilecek, madalya alabilecek arkadaşlarımız da vardı. Ama son saniyelerde mağlup oldular. Yinede burada 5 madalya kazandık. Hedefim ise olimpiyat şampiyonu olmak” dedi.

MUSA AYDIN: "GÜREŞÇİLERİMİZ BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise yaptığı açıklamada takım olarak 1 altın, 1 gümüş 2 bronz toplam 4 madalya ve 85 puanla dünya üçüncüsü olduklarını, bunun da büyük bir başarı olduğunu belirterek, “Grekoromen güreşçilerimiz çok büyük mücadele verdiler. Birkaç talihsizliğimiz oldu. Burhan Akbudak ve Ali Cengiz gibi sporculardan da şampiyonluk bekliyorduk ama madalya alamadılar. Yine de her şeye rağmen güreşçilerimiz burada büyük bir başarı elde ettiler. Takım halinde üçüncü oldular. Cengiz Arslan da altın madalya alarak bu başarıyı taçlandırdı. Kendisini tüm teknik ekibi ve burada canla başla mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Gerek 2 hafta önce Macaristan'da gerekse buradaki başarılara baktığımız zaman doğru yolda olduğumuzu görüyoruz” şeklinde konuştu.

BÜYÜKELÇİ ERTAŞ: ”GÜREŞÇİLERİMİZLE GURUR DUYDUK"

Müsabakaları başından bu yana yakından takip eden Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ise, “Şampiyonanın tam ortasında Cengiz kardeşim altın madalya kazanarak, İstiklal Marşı'mızı çaldırdı. Bizler de hep birlikte, büyük bir gururla İstiklal Marşı'mızı söyledik. Ben, tüm yönetici, teknik heyet ve sporcularımızı kutluyorum“ ifadelerini kullandı.

Salih Bora: "Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'nda büyük başarılar elde etmek"

Grekoromen Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora ise dünya şampiyonasına çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Büyükler ve U23 takımları olarak beraber çalışıyoruz. Zaten iki takımda birden mücadele eden güreşçilerimiz de var. Aslında burada daha da başarılı olabilirdik. Fakat talihsiz maçlar oynadık. Bunların hepsi olimpiyatlara uzanan yolda birer tecrübe. Buradan da gerekli dersleri çıkarıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'nda büyük başarılar elde etmek.”