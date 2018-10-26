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Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor Müslüman oldu

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor Müslüman oldu
Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor Müslüman oldu

Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü sanatçı Müslüman oldu - Tıkla İzle

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

ARTIK ŞÜHEDA DAVİTT

51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtti.

Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

Hristiyanlığı bırakarak İslam'a geçtiğini duyuran Sinead O'Connor, Şüheda Davitt ismini aldı.

"Her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç" diyen O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." sözlerini söyledi. 

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