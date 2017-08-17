Dünyada ilk kez uygulanan yöntemle bacağı kesilmekten kurtuldu

Seyhan ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Aykut, 3 ay önce sağ bacağında şişkinlik ve ağrı hissetti. Halı saha maçlarında aldığı darbe nedeniyle bacağının şiştiğini düşünen genç, ağrılarının artması nedeniyle hastaneye gitti.

Gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu gencin kemiğinde kötü huylu tümör olduğu tespit edildi. Doktorlar gence bacağının kesilebileceğini söyledi ancak araştırma yapılması için Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

"Hasta bu teknik sayesinde yatağa mahkum olmadı"

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde görevli Prof. Dr. Ahmet Kapukaya, dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle hem kemikteki tümörü temizledi hem de gencin bacağını kurtardı. Operasyona ilişkin bilgiler aktaran Kapukaya şunları söyledi:

“Kemik kanseri uyluk kemiğinin 20 santimlik bölümünü kaplamıştı. Kanser olan kemiği usulüne uygun biçimde çıkardık, otoklavize dediğimiz ısı içine atarak kanserli olan hücreleri tamamen öldürdük. Daha sonra kemiği tekrardan özel bir işlemden geçirdikten sonra hastaya tekrar uyguladık. Hasta bu teknik sayesinde hiçbir şekilde yatağa mahkum olmadı. Hem orijinal kemiğini kaynattık hem de protez uyguladık. Dünyada uygulanan tekniklerde sadece protez yapılır daha sonra o protez gevşer veya kırılır, hasta 2-3 yılın sonunda tekrar ameliyat edilir ancak bizim tekniğimizde orijinal kemiği proteze kombine ettik. Çok sık uygulanan bir teknik değil çünkü ekleme yakın bölgelerde uygulayamayabilirsiniz.”

Dünya tıp literatürüne daha önce giren çalışmalar var

Bu tekniği ilk kez uyguladıklarını ve henüz adının bile konmadığını dile getiren Prof. Dr. Kapukaya, tekniğin dünya literatürüne gireceğini ifade etti. Daha önce kemik kanserine yönelik dünya tıp literatürüne giren kendisine ait çalışmalar olduğunu aktaran Kapukaya, 10-15 hastaya daha bu uygulamanın yapılması halinde tekniğin tescilleneceğini bildirdi. Kapukaya, özel hastanelerde 100 bin lira maliyeti aşan bu operasyonun, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ücretsiz yapıldığını anlattı.

"Prof. Dr. Kapukaya hocama güvendim bıçak altına yattım"

Mehmet Aykut ise Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Yazılımcılığı 2. sınıfta öğrenim görürken bu hastalığa yakalandığını belirterek 10 gün okula gidemediğini ancak eğitmenlerin kendisini idare ettiğini söyledi. Prof. Dr. Ahmet Kapukaya'ya güvenmesi sayesinde bacağının kurtulduğunu vurgulayan Aykut, “Şu an çok iyiyim. 'Bana güven' dedi, bıçak altına yattım. Şimdi yürüyebiliyorum. Eğitimime devam etmek istiyorum. Hastayken bir yandan dershanelere gittim bir yandan hastaneye gittim. Bu süreçte Dikey Geçiş Sınavı'na girdim. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni kazanacağıma eminim” diye konuştu.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli