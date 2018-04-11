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Dünyada sadece Kuşadası’nda yetişiyor, korunması için seferberlik ilan edildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen endemik bir tür olan, bilim dilinde ‘gaşağı’, halk arasında ‘tüllüşah’ denilen bitki için seferberlik ilan etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi öncülüğünde başlatılan koruma eylem planının ilk aşaması tamamlanarak kitaplaştırıldı.

Dünyada sadece Kuşadasında yetişiyor, korunması için seferberlik ilan edildi

11 Nisan 2018 10:38

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye yaban hayatında nesli tehlike altında olan türlerin korunması amacıyla başlatılan Tür Eylem Planları sonuçlarını vermeye başladı. Aydın ili için yapılması gereken Tür Eylem Planları listesinde yer alan, endemik ve nesli tehlike altında olan Aydın gaşağı bitkisinin yaşam alanlarının belirlenmesi, korunması ve neslinin devamlılığının sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Adnan Menderes Üniversitesi arasında geçen yıl imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalar kitaplaştırıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Özkan Eren, Dr. Yelda Emek ve Biyolog Muhyettin Şentürk‘den oluşan uzman ekibin Kuşadası civarında bir yıl süren arazi ve literatür çalışmalarının ilk bölümü tamamlandı. Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediye Başkanlığı ve diğer paydaşların katılımlarıyla düzenlenen toplantılarda elde edilen bilgilerin derlenmesi ile beş yıllık bir süreyi kapsayacak koruma çalışmaları için hazırlanan “Aydın Gaşağı Tür Eylem Planı 2018-2022”'nin kitap halinde basımı yapılarak, ilgili bakanlıklara, bölge müdürlüklerine, Kuşadası Kaymakamlığına, Kuşadası Belediye Başkanlığına, üniversiteler ve paydaş kurumlara dağıtıldı.  

İbrahim Kılınç
 

 

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