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Dünyadan Kudüs’e destek yürüyüşleri

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Malezya, Moritanya, Ürdün, Sudan, Tunus, Yemen, Lübnan, Fas’ta Kudüs’e destek yürüyüşü yapıldı.

Dünyadan Kudüse destek yürüyüşleri

22 Temmuz 2017 14:44

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da, Ürdün’ün başkenti Amman, Sudan’ın başkenti Hartum’da, Tunus’un başkenti Tunus’ta, Yemen’nin ikinci büyük kenti Taiz’de, Lübnan’ın başkenti Beyrut, Fas’ın birçok şehrinde yüz binlerce insan Mescid-i Aksa’ya destek yürüyüşü yaptı. Fas’ın başkenti Rabat ve birçok şehrinde de Mescid-i Aksa’ya destek yürüyüşleri yapıldı. İsveç’in Skona şehrinde bulunan yüzlerce Filistinli mülteci de Mescid-i Aksa’ya destek yürüyüşü yaptı.

Mescid-i Aksya yaklaşmaya çalışan Filistinlileri, İsrail güvenlik kuvvetleri tarafından gerçek mermilerle ateş edildi. Gösteriye katılan Filistinlilerle İsrail polisi arasında çıkan çatışmada üç Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce Filistinli de yaralandı. Mescid-i Aksaya giden yollara bariyerler konulduğu ve 50 yaşının altındaki Filistinlilerin Eski Kudüs’e girişlerine izin verilmediği için Kudüs’ün 5 ayrı noktasında yüz bin kadar Filistinli Cuma namazı kıldı. Gösterilere katılanlar İsrail’in uygulamalarını protesto ederek öfkelerini seslendirdiler. İsrail’in ibadet hürriyetini engellemeleri ve Mescid-i Aksa’nın kutsallığını zedelediklerini haykırdılar.

Fas’ın birçok şehrinde her yaştan Faslı gruplar halinde toplandı. Fas’ın başkenti Rabat’ta ve Kazablanka’da cuma namazından sonra yürüyüşe katılan binlerce Faslı, Mescid-i Aksa için yardım çağrısı ve zafer sloganları attı. İsveç’in Skona bölgesinde toplanan Filistinli mülteciler İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki keyfi uygulamalarını protesto etti. Öte yandan, Avrupa’nın birçok şehrinde de benzer gösteriler yapıldı. 


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