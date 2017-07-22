Dünyadan Kudüs’e destek yürüyüşleri

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da, Ürdün’ün başkenti Amman, Sudan’ın başkenti Hartum’da, Tunus’un başkenti Tunus’ta, Yemen’nin ikinci büyük kenti Taiz’de, Lübnan’ın başkenti Beyrut, Fas’ın birçok şehrinde yüz binlerce insan Mescid-i Aksa’ya destek yürüyüşü yaptı. Fas’ın başkenti Rabat ve birçok şehrinde de Mescid-i Aksa’ya destek yürüyüşleri yapıldı. İsveç’in Skona şehrinde bulunan yüzlerce Filistinli mülteci de Mescid-i Aksa’ya destek yürüyüşü yaptı.

Mescid-i Aksya yaklaşmaya çalışan Filistinlileri, İsrail güvenlik kuvvetleri tarafından gerçek mermilerle ateş edildi. Gösteriye katılan Filistinlilerle İsrail polisi arasında çıkan çatışmada üç Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce Filistinli de yaralandı. Mescid-i Aksaya giden yollara bariyerler konulduğu ve 50 yaşının altındaki Filistinlilerin Eski Kudüs’e girişlerine izin verilmediği için Kudüs’ün 5 ayrı noktasında yüz bin kadar Filistinli Cuma namazı kıldı. Gösterilere katılanlar İsrail’in uygulamalarını protesto ederek öfkelerini seslendirdiler. İsrail’in ibadet hürriyetini engellemeleri ve Mescid-i Aksa’nın kutsallığını zedelediklerini haykırdılar.

Fas’ın birçok şehrinde her yaştan Faslı gruplar halinde toplandı. Fas’ın başkenti Rabat’ta ve Kazablanka’da cuma namazından sonra yürüyüşe katılan binlerce Faslı, Mescid-i Aksa için yardım çağrısı ve zafer sloganları attı. İsveç’in Skona bölgesinde toplanan Filistinli mülteciler İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki keyfi uygulamalarını protesto etti. Öte yandan, Avrupa’nın birçok şehrinde de benzer gösteriler yapıldı.