Dünyanın en büyük balık pazarı nerede yer alıyor? Vatandaşlar zaman zaman bu sorunun cevabını arıyor. İşte bu haberimizde konu ile ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz...

DÜNYANIN EN BÜYÜK BALIK PAZARI NEREDE?

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan Tsukiji balık pazarı dünyanın en büyük balık pazarıdır. Balık Pazarı, 1923'te meydana gelen bir depremden sonra Tsukiji'ye taşınmıştır. 1935 yılında tekrar açılmış ve o dönemdeki binaların birçoğu halen ayakta ve kullanılmaktadır. Pazar hala aktif kullanımda olduğu için, turistlerin sadece Deniz Ürünleri Toptan Satış, Sebze ve Meyve Toptan Satış, restoranlar ve Dış Pazar bölümlerine girmeleri izin verilmektedir.