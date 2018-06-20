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Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan üçüncü kez geçiyor. Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan görüntülenirken, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. Geminin yaklaşık 6 saatte boğazdan geçmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazından böyle geçti
Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti - Foto Galeri

20 Haziran 2018 09:16
Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti - Tıkla İzle

TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen gemi boğazda seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. Gemi köprüyle birlikte havadan görüntülendi. Geminin havadan çekilen görüntülerinde büyüklüğü daha da net gözükürken, geminin geçişi devam ediyor.  

Ahmet Faruk Sarıkoç

 

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