Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen gemi boğazda seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. Gemi köprüyle birlikte havadan görüntülendi. Geminin havadan çekilen görüntülerinde büyüklüğü daha da net gözükürken, geminin geçişi devam ediyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç