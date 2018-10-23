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Dünyanın en eski dokunulmamış gemi enkazı Karadeniz'de bulundu

Dünyanın en eski dokunulmamış gemi enkazı Karadeniz'de bulundu
Dünyanın en eski dokunulmamış gemi enkazı Karadeniz'de bulundu

Bulgaristan açıklarında 2 bin 400 yıllık ve Antik Yunan dönemine ait olduğu düşünülen ticaret gemisi bulundu.

Arkeologlar, dünyanın en iyi korunmuş ve en eski gemi enkazını Karadeniz'in derinliklerinde buldu. Antik Yunan dönemine ait olduğu düşünülen 23 metrelik gemi, Bulgaristan açıklarında deniz yüzeyinin yaklaşık 2 kilometre altında dümeni, direği ve kürekleriyle el dokunulmamış şekilde bulundu. Araştırmacılar bu derinlikteki oksijen eksikliği nedeniyle geminin bozulmadan bu zamana kadar kalabildiğini belirterek, keşfin gemi inşaatı ve denizcilikle ilgili bilinenleri değiştireceğini söylüyor. Karadeniz Deniz Arkeolojisi Projesi (MAP) araştırmacıları tarafından keşfedilen geminin British Museum'da sergilenen “Siren Vazo” ile aynı döneme ait olduğu ve bilinen en eski bozulmamış gemi enkazı' olduğu belirtiliyor.

 

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