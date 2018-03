Dünyanın en iyi 10 filmi hangileri ? IMDB Listesi

Sinemaseverler internet üzerinden en iyi filmler sıralaması, en iyi filmler listesi,eski en iyi filmler,en iyi 10 film 2018 gibi arama sorguları yapıyor. İşte bu haberimizde IMDB listesine göre kullanıcıların oylarına göre oluşturulmuş dünyanın en iyi 10 filmi hangileri listesine filmin konuları ile beraber ulaşabilirsiniz.İşte en iyi filmler...

Esaretin Bedeli (İngilizce: The Shawshank Redemption), Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmidir.IMDB sitesinde 1.748.010'dan fazla kişinin oylarıyla 10 üzerinden 9.2 puan aldı ve gelmiş geçmiş en iyi film seçildi.Kariyerinin zirvesindeyken kendisini aldatan karısını ve onun oynaşını öldüren andy ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılır. Shawshank isimli meşhur bir hapisanede cezasını çekmeye başlar.

Sicilya’dan göç etmiş olan Corleone ailesi, Amerika’da yerleşme çabalarını sürdürme aşamasında kendilerine kaba kuvvet kullanan ve yapmaya çalıştıkları her işten haraç isteyen bir takım kimliği bilinmeyen kişilere karşı onlar da kaba kuvvet kullanmaya ve bunda da başarılı olunca kendilerini düşünemeyecekleri bir yaşantının içerisinde bulacaklardır. Bir yanda son derece katı örf ve aile yaşantısı diğer yanda ise acımasızca önlerine çıkanları yok etmeye başlayan Corleone ailesi bir müddet sonrasında Amerika’nın en korkulan mafya topluluğu durumuna gelmiştir.

1972 yapımı ilk filmin devamı niteliğinde, yine yazar Mario Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola’nın ellerinden çıkmış usta işi bir yapım. Film, altı adet Oscar ödülü kazanmıştır. Genç Corleone, Amerika’ya yeni gelmiştir. 1917 yılında, New York şehri’nin yerel mafyalarından birinin liderini öldürünce saygınlık kazanır ve korkulan biri haline gelir. Bu arada, 50 yıl sonra, Michael Corleone, Washington’da senato komitesine aile işleriyle ilgili ifade vermektedir.Film,eleştirmenler tarafından önceki filmden daha başarılı bulunan az sayıdaki devam filminden biri olarak kabul ediliyor. Robert De Niro filmde yalnızca 45 dakika Vito Corleone'yi canlandırarak Oscar'ı almıştır...

Suç işleyenlerden arındırılan bir yer, bir zaman sonra yeniden tehdit altında kalabilir ve işte o zaman yeniden kolları sıvayacak olanların mücadelesi de daha keskin olarak hayata geçecektir. Batman, Teğmen Gordon ve Savcı Harvey Dent bir araya gelerek Gotham Sokakları’nda bu işi kotarmış olsalar da ansızın ortaya çıkan Joker, işleri fena halde bozar. Onun dehası ile baş etmek kolay olmayacaktır. Gotham eski karmaşa dolu günlerin eşiğindedir. Batman yeniden kurtarıcılığa soyunurken kendi varlığının bulduğu anlamı da sorgulamaya başlar. O aslında suçluların sayısını azaltıyor mudur yoksa çoğaltıyor mudur bunu gerçekten anlamak isteyecektir.

Genç bir adam babasını öldürme suçuyla yargılanmaktadır.12 tane jüri tartışmak için bir odada toplanırlar.Bu jürilerden 11 tanesi çocuğun suçlu olduğunu söyler ama 8. jüri(HENRY FONDA) suçsuz olduğunu söyler.Diğer jüriler ona kararını değiştirmesinde ısrar etmektedir ama tartışmadan kararını değiştirmeyecektir çünkü boş yere masum bir çocuğu ölüme göndermek istememektedir.Sadece bir odada geçen ve sadece konuşma üzerine yapılmış ve klasikler arasına girmiş Sidney Lumet in başyapıtı, sinema tarihinin en önemli filmleri arasında gösterilmektedir.

2. Dünya Savaşı yıllarının Nazi Almanya'sında girişimci bir Alman Oskar Schindler, askeriye için metal kaplar üreten bir fabrika kurar ve bu iş için sermayeyi ve iş gücünü Yahudiler üzerinden sağlar. İlerleyen zamanda Yahudiler'in gördüğü baskıyı içine sindiremeyen Schindler, onları kurtarmak için uzunca bir liste yapar... imdb top 10'da 6.'ı sırada. Sinemalar sitesinde top 50'de 24.'ü sırada. 1995 Oskar törenlerinde 12 dalda aday gösterildi. 7 Oskar ödülü aldı...