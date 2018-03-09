Dünyanın en yüksek dağı hangisidir? Dünyanın en yüksek noktası neresidir?

Everest Dağı, Himalayalar'da yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında, Çin Halk Cumhuriyeti-Nepal sınırı üzerinde yer alıyor. 8 bin 848 metre yüksekliğe sahip olan dünyanın en yüksek dağı Everest, dağıdır.

Bilinen en yüksek dağ 8848 metre ile Everest Dağı olmasına rağmen, Pasifik Okyanusu’nun tabanında yükselen Mauna Kea aslında sıralamada ilk basamakta yer alıyor. Volkanik bir dağ olan Mauna Kea’nın okyanus seviyesinin üst kısmında kalan bölümü 4207 metre. Okyanus tabanından itibaren yüksekliği ise 10.100 metre. Bu açıdan ele alındığında Mauna Kea dünyanın en yüksek dağı unvanını alıyor. 1 milyon yaşındaki Mauna Kea son olarak 4600 yıl önce aktif hale geçmişti.

Yüzyıllar boyunca dağcıların ve diğer insanların hayalini süsleyen dünyanın en yüksek dağı olan Everest'le ilgili önemli anlar şöyle sıralandı:

"1841: Hindistanlı haritacı Sir George Everest, daha sonra kendi adıyla onurlandırılan "15. Tepe"nin yerini kaydetti. Tepe o zamana kadar, Nepal halkı tarafından Sagarmatha diye adlandırılırken, Tibetliler tarafından da Çomolungma olarak anılıyordu.

1853: Dağ, 8 bin 840 metre olarak belirlenen uzunluğuyla, dünyanın en yüksek dağı ünvanını aldı. Daha sonraki ölçümlerde ise dağın önce 8 bin 848 metre, son olarak da 8 bin 850 metre olduğu açıklandı.

1921: İngilizlerin dağa gerçekleştirdikleri ilk keşif tırmanışında, Yarbay Charles Howard - Bury 7 bin metreye ulaştı.

1922: İngilizler tepeye ikinci tırmanışlarında, ilave oksijen kullanarak 8 bin 320 metreye ulaştı.

1924: 3. İngiliz tırmanışında ise, ilave oksijen kullanarak zirveye ulaşmaya çalışan, George Mallory ve Andrew Irvine isimli dağcılar, zirve yolunda kayboldu. 1999 yılında Mallory'nin bedeni 8 bin 150 metrede bulundu. Mallory'nin tepeye ulaşıp ulaşmadığını gösteren fotoğraf makinesi ise bulunamadı. İkilinin zirveye ulaşan ilk heyet olup olmadığı konusundaki tartışmalar halen devam ediyor.

29 Mayıs 1953: Zirveye güney koldan tırmanan bir İngiliz heyetinde bulunan Nepal'in Şerpa halkından Tenzing Norgay ve Yeni Zelanda'lı Edmund Hillary, ilave oksijen kullanarak zirveye ulaşan ilk dağcılar oldu.

1956: Albert Eggler tarafından yönetilen İsveçli bir dağcı topluluğu, Everest'te zirveye ulaşan ikinci ekip oldu.

1960: Çin ve Tibetlilerden oluşan bir grup, Kuzey tarafından zirveye ulaşan ilk grup oldu.

1963: Norman Dyhrenfurth tarafından yönetilen büyük bir Amerikalı grup, zirveye Batı yakasından ulaşan ilk heyet oldu.

1965: Şerpa halkından Nawang Gombu, Everest'e 2 kere tırmanan ilk dağcı oldu.

1975: Junko Tabei isimli Japon, zirveye ulaşan ilk kadın dağcı ünvanını kazandı.

1978: Avusturyalı Peter Habeler ve İtalyalı Reinhold Messner, ilave oksijen kullanmadan zirveye ulaşan ilk dağcılar oldu.

1979: Yugoslav bir takım, Batı'daki sırttan zirveye ulaşan ilk grup oldu.

1980: Polonyalı Krzysztof Wielicki, kış mevsiminde zirveye tırmanan ilk kişi oldu.

1980:Reinhold Messner, ilave oksijen kullanmadan, tek başına zirveye ulaştı.

1996: Aralarında ünlü dağcı Rob Hall'un da bulunduğu 15 dağcı, aynı sene içince Everest'te öldürüldü.

1998: Tek bacağı olan Amerikalı Tom Whittaker, Everest'e tırmanan ilk engelli kişi oldu.

2001: 15 yaş ve 18 günlük olan Nepalli Temba Chheri, 1973'te 18 yaşındayken zirveye ulaşan Sambhu Tamang'ın ünvanınını elinden alarak, zirveye ulaşan en genç kişi oldu.

2001: Amerikalı Erik Weihenmayer, zirveye ulaşan ilk görme özürlü kişi oldu.

2001: 211 oksijen şişesinin de aralarında bulunduğu yarım tondan fazla çöp, Everest'teki genel bir temizlik operasyonunda toplandı.

2002: 63 yaşındaki Tamae Watanabe, zirveye tırmanan en yaşlı kadın ünvanını aldı.

2002: 62 dağcı, aynı gün içinde zirveye tırmanarak bir rekora imza attı.

2004: Güney Afrika'lı Sibusiso Vilane, dünyanın zirvesine ulaşan ilk siyahi Afrikalı oldu.

2004: Zirveye 8 saat 10 dakikada ulaşan Pemba Şerpa, en hızlı tırmanış rekorunu elde etti.

2004: Bir motosiklet kazasında, bacaklarını dizlerinin altından itibaren kaybeden 30 yaşındaki Nawang Şerpa, zirveye ulaştı.

2007: Zirveye 17. kez ulaşan Appa Şerpa, kendi rekorunu kırdı.

2007: 71 yaşındaki emekli Japon öğretmen Katsusuke Yanagisawa, zirveye tırmanan en yaşlı kişi oldu.

2007: Bir sezon içinde başarılı bir tırmanış gerçekleştiren 514 kişi, yeni bir rekora imza attı".