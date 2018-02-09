Dünyayı etkileyen psikososyal bir problem: sigara tüketimi

Sigara ile mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat tarihinin Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul ediliyor. Bu tarihin sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç tarihi olabileceğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

Milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor

Sigaranın sadece tüketen kişileri etkileyen bireysel bir sorun olmadığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, sigaranın tüm dünyayı etkileyen psikososyal bir problem olduğunu belirtti. Her yıl dünyada yaklaşık iki milyon beş yüz kişinin sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, uzun süre alınan nikotinin beynin çalışma düzenini değiştirdiğini belirterek şunları söyledi; “Uzun süre alınan nikotin beynin çalışma düzenini ve fizyolojik yapısını değişikliğe uğratır. Beynin birçok fonksiyonu nikotin girişine bağlı hale gelmektedir. Nikotini kestikten sonra beynin bu kez fizyolojik yapısını nikotinsizlik durumuna adapte etmeye başlar.”

Kişiler zor durum ve olaylar karşısında sigara kullanımına yöneliyor

Sigarayı bırakmaya çalışan kişilerin beynin fizyolojik yapısını nikotinsizlik durumuna adapte etmeye başlaması durumunda fizyolojik bağımlılığın gelişmeye başladığını söyleyen Denizgil, sigara tüketen kişilerin zor durumda kalması durumunda sigara kullanmaya başladığını belirtti. Denizgil sözlerine şöyle devam etti: “Kişiler genellikle öfkelendiğinde, arabasına bindiğinde ya da indiğinde, toplantıya girmeden önce, toplantıdan çıktığında, yemek yedikten sonra, çalışırken, birine telefon etmeden önce, telefon çaldığında, sevdiği bir arkadaşıyla görüştüğünde, sabahleyin veya akşamleyin, kahve içerken, iyi veya kötü bir haber aldığında kısacası herhangi durumda birçok bahane ile sigara kullanmayı alışkanlık haline getirmektedir.”

Birçok hastalık sigara kullanımına bağlı gelişiyor

Kişilerin herhangi bir durumda birçok bahane bularak sigara kullanmayı alışkanlık haline getirmesi durumuna psikolojik bağımlılık adı verildiğini söyleyen Denizgil, vücudun zamanla fiziksel ve psikolojik olarak nikotine bağımlı hale geldiğini belirtti. Yapılan araştırmalarda tiryaki olan kişilerin sigara kullanımını bırakamaması veya ondan tamamen vazgeçememesinin en önemli nedeninin nikotin alan beynin fizyolojik yapısının nikotinsiz duruma adapte olamamasından dolayı olduğunu belirtti. Denizgil aynı zamanda, “Bilindiği üzere sigara kullanımı ağız kokusuna, diş ve diş eti hastalıklarına yol açmaktadır. Ağız, gırtlak, mesane (idrar kesesi), böbrek, pankreas, rahim, mide kanseri ve bazı lösemilere (kan kanseri) de neden olmaktadır. Çeşitli akciğer hastalıkları ve parmaklarda tırnaklarda sararma, vücutta yorgunluk, reflekslerde azalma gibi daha birçok hastalığa neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.

“Sigara kullanma alışkanlığı tedavi gerektiren bir hastalıktır”

Kişilerin tütün alışkanlığından kurtulması halinde yemeklerin tadını daha iyi alabileceğini söyleyen Denizgil, ayni zamanda koku duyusu, günlük aktivitede yorgunluk, nefes darlığında düzelme gibi durumların yaşanacağını belirtti. Sigara tüketiminin bırakan kişilerin günden güne hızla yaşamında iyileşme yaşadığını söyleyen Denizgil, sigara kullanma alışkanlığının tedavi gerektiren bir hastalık olduğunu ifade etti.

“Sigarayı bırakmak daha uzun ve daha sağlıklı yaşamanıza yardım edecektir”

Sigara tüketen kişilerin birçok kez sigara bırakmayı denediğini söyleyen Denizgil, sigarayı bırakamayan kişilerin hedefinde tamamen terk etmek ve bırakma isteğinin devamlı sürede olması gerektiğini belirtti. Bu yüzden sigara kullanımını bırakmanın kesin bir karar almayı gerektirdiğini söyleyen Denizgil, kararın hiçbir toleransı, istisnası ve tavizi olmaması gerektiğini belirtti. Denizgil son olarak da, “Artık nikotin eksikliği semptomlarından kurtulmak çok kolaydır. Hangi yaşta olduğunuzun ya da ne kadar süre sigara içtiğinizin önemi yoktur. Sigarayı bırakmanız, daha uzun ve daha sağlıklı yaşamanıza yardım edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.



