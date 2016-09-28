Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Merinos Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Bürosu’na bağlı ekiplerin ’dur’ ihtarında bulunduğu 16 DG plakalı otomobil kaçtı. Takip sırasında araçta bulunan H.Y., polis ekiplerine ateş etti. Uzun bir kovalamacanın ardından araç araç, Kanalboyu Mahallesi’nde durduruldu. Araç içerisinde bulunan H.Y., Y.O.K. ve U.Ş. gözaltına alınırken, K.G. ise polisten kaçmayı başardı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan arada ruhsatsız silah, çok sayıda fişek ve 200 liralık sahte para ele geçirildi.