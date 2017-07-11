"Dur" ihtarına uymayan araçtan kaçak sigara ve içki çıktı

Alınan bilgiye göre, Hopa Jandarma ekipleri, Liman köyü mevkiinde yol güvenliği ve kontrol devriyesi kapsamında yaptığı çalışmalarda, B.K. yönetimindeki plakası açıklamayan otomobili durdurmak istedi. Jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü Çavuşlu köyü mevkiinde yolu kesilerek durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda toplam bin 667 paket sigara, 2 litre içki ile bir adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ile 7 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar, içkiler, tabanca ve mühimmatı ile otomobile el konuldu. Olayla ilgili B.K ile M.G. yakalanırken, soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi.

Hasan Fehmi Demir