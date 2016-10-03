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Durmuş dede hayatını bu camiye adadı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 88 yaşındaki Durmuş Ağyar, 9 yıl önce inşaatına başladığı Cennet Camii'ni tek başına yapıyor.

Durmuş dede hayatını bu camiye adadı

03 Ekim 2016 13:07
Durmuş dede hayatını bu camiye adadı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde inşaat malzemeleri satan Durmuş Ağyar, Beyceğiz Mahallesi'nde 9 yıl önce gerekli izinleri aldıktan sonra Afşin Belediyesi'nin gösterdiği alana cami yapmaya başladı. İnşaat başladıktan 1 yıl sonra maddi durumu kötüleşen Ağyar yine de cami inşaatını devam ettirdi. Elinde kalanları da inşaatın bitmesi için satan Ağyar inşaatın bitmesini sağlayamadı. Ustalara para veremediği için kimsenin gelmediğini belirten Durmuş Ağyar cami inşaatını tek başına devam ettiriyor. Ağyar, “Cami inşaatına başladığımda biraz malım mülküm vardı onları sattım. Yetiştiremedim. Kimseden yardım alamadım. Cami yarım vaziyette, kubbesi yarım kaldı. Caminin toprak hafriyatı 550 metrekare. Altı Kur’an kursu üstü cami. Maddiyatım kalmadı. Cami inşaatı hali hazırda durmak noktasında. Tek başına çalışıyorum. Yaşlandım artık yetiştiremiyorum. Gereken yerlerden yardım bekliyorum” dedi. 

Fethullah Arslantaş

Etiketler: Cennet Camii


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