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Dursun Özbek: 'Ayağa kalkmanız gerekiyor'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki ziyarette sarı-kırmızılı oyuncuları derbide gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek, "Bu üzüntüyü atlatıp lig yeniden başlıyormuşçasına ayağa kalkmanız gerekiyor" dedi.

Dursun Özbek: Ayağa kalkmanız gerekiyor

26 Nisan 2017 14:49

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen idmanı ziyaret ederek, oyuncularla konuştu. Özbek, oyuncuları derbide gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek, kalan 6 maça konsantre olmaları gerektiğini belirtti.

Başkan Özbek, oyuncularla konuştuğu sırada sarı-kırmızılılara moral vererek, “Yenilgi sonrası çok üzüldüğünüzü biliyorum. Ruh halinizin yüzünüze yansıdığının farkındayım. Ancak bu üzüntüyü atlatıp, lig yeniden başlıyormuşçasına ayağa kalkmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Özbek: "25 Milyonu üzmeye hakkımız yok"

Özbek, Galatasaray taraftarını üzmek istemediklerini aktararak, “Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil. Bu altı maç öncesi bana söz verin, taraftarımızın gözyaşı dökmelerine imkan vermeyin. Ligin ilk yarısında bu altı maçtan beş galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Önümüzdeki periyotta da en uygun şekilde performans göstererek ligi en iyi yerde bitirelim” şeklinde konuştu.

İnan: "Tüm gücümüzü ortaya koyacağız"

Takım arkadaşları adına konuşan Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan ise, gelecek 6 haftada tüm güçlerini ortaya koyacaklarının sözünü vererek, "Maçtan sonra ben de arkadaşlarımı oyundan dolayı tebrik ettim, ancak sonuç istediğimiz gibi değildi. Bundan sonraki altı maçı kazanmak için her şeyi yapacağız, fakat size tek bir şeyin sözünü takım arkadaşlarım adına verebilirim. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, tüm gücümüzü ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu. 

Etiketler: Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek


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