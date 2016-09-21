Dursun Özbek, TT Arena'da gerçekleşen Eylül ayı divan toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. 22 Eylül'de yapılması planlanan genel kurulun kulüp tarihinin en önemli toplantısı olacağını ifade eden Özbek, bu genel kurulda Riva ve Florya arazilerindeki projelerin görüşüleceğini belirtti.

"İyi bir başlangıç yaptık"

Futbolda lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Özbek, "Kadroda bazı futbolcuları gönderdik. Böylece bütçemizde muazzam bir rahatlama meydana geldi. Sattıklarımız ve aldıklarımız sonrasında aradaki bonservis ücretleri göz önüne alınırsa 3 milyon Euro harcamış olduk. Maaş miktarı olarak geçen seneyi 5 milyon Euro daha alt seviyeye çektik. UEFA ile yaptığımız anlaşmada takım olarak 65 milyon Euro maaş bütçemiz vardı bunu 59 milyon Euro'ya indirdik. Daha da aşağıya indirebilirdik ama geçmişten gelen kontratlar yüzünden bu seviyede kaldık" dedi.

"Basketbolda 9 milyon Euro harcama yaptık"

Özbek, basketbolda geçen sezon Eurocup'ı kazandıklarını hatırlatarak, "Bu sezon Euroleague'e terfi ettik. Çok daha kuvvetli bir ligde mücadele edeceğiz. Bu üst ligde oynayacak takımı da kurduk. Yaklaşık 9 milyon Euro bir bütçe harcaması yaptık. Mücadele edeceğimiz takımların bütçesi 20-25 milyon Euro seviyesinde. Hazırlıklar başladı ve İtalya'da ilk turnuvayı da kazandık" diye konuştu.

"Vergilerin amatör sporlardan düşülmesini önerdim"

Voleybolu artık Taçspor'da oynadıklarını ve imkanların arttığını dile getiren Özbek, "Ülke olarak Rio Olimpiyatları'na 105 kişilik kafile ile katıldık bunun 15'i Galatasaray sporcusu idi. Bu yüzden Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüştüm. Sporda kulübümüzün önemini anlattım. Amatör sporcuların getirisinin azlığı nedeniyle kulüplere büyük yük teşkil ettiğini anlattım. Devletin amatör sporlara destek vermesi gerektiğini Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza anlattım. Her yıl 80-90 milyon civarında vergi ödüyoruz. Bunun amatör spor harcamalarından düşülmesini önerdim" şeklinde konuştu.

"En büyük sıkıntımız banka borcu"

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mali durumu ile ilgili bilgiler de vererek, "Mali yapıda en büyük sıkıntımız banka borcu. Şu anda 230 milyon dolar civarında. Bunun 6 milyon doları otel yapımı için alındı. Bu yüzden 120 milyon TL faiz ödüyoruz. Yaklaşık konsolide zararımız 60 milyon TL civarında, bankalara 120 milyon TL faiz ödemesek 60 milyon karla kapardık. Borç alacak farkımız 330 milyon dolar yaklaşık 950 milyon TL. Geçmişten gelen statla ilgili alınan reklam ve vergi borçlarımız vardı. Bu borç yükü Galatasaray'ın altından kalkamayacağı seviyeye gelmişti. Bizzat Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz ile borcumuz 20 milyona düşürdük ve 72 ay vadeye yaydık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarına salon müjdesi

"Stadımıza yönelik en büyük problem üst kullanım hakkını elde edememiş olmamızdır" diyen Özbek, "Göreve geldiğim günden beri bu konu ile ilgili çalışmaktaydım. Bu konuda Ankara'yı zorluyoruz. En büyük problem çatının kapanması ile ilgili. Bu sorunu çözmek zorundayız. Basketbolu Abdi İpekçi'de oynuyoruz ve senede 1 milyon kira veriyoruz. 'Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne sizin mülkiyetinize salon yapacağım. Salon için 3 firma ile görüştüm. 10 seneliğine isim hakkı karşılığında yaptırabileceğiz. Stadın üstünü kapatmak yerine salon yapacağım' dedim. Bu uzun sürdü, salon 12.500 kişilikti, Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi üzerine 15 bine çıkardık. İki hafta önce yine Ankara'ya gittik ve Sayın Bakan ile mutabakatı sağladık. Önümüzdeki Divan'da bu anlaşmayı önünüze getireceğim. Galatasaray'ın cebinden bir kuruş para çıkmadan salonu yapacağız. Proje hazır ve ruhsat almak için çalışacağız. Otelde bazı gecikme oldu ama inşaat devam ediyor. Hasnun Galip'deki binamızı tarihi eser olma özelliğinden çıkarttık ve buradaki binaya da yeni inşaata başlayacağız" açıklamasını yaptı.

"En önemli genel kurula hazırlanıyoruz"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın en önemli genel kuruluna hazırlandıklarını belirterek, "Burada 2 proje, Riva ve Florya'yı önünüze getireceğiz. Galatasaray'ın gayrimenkullerini değerlendirme gerekliliğini defalarca söyledim. Yılda 120 milyon faiz ödeyerek kulübü ileriye taşıyamayız. Saha içindeki başarılarımızı sahanın dışına da taşımalıyız. Elimizdeki potansiyel değerleri kullanarak mali bağımsızlığa kavuşup, borç sarmalından kurtulmalıyız. Riva'daki projeyi geliştirmek amacındayız. 170 bin metre kare inşaat iznini 300-400 bine çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili projeleri sizin önünüze getireceğim. Bu iki proje için Emlak Konut ile konuşuyoruz ve 500 milyon dolar civarında bir hasılat paylaşımı gelir olacak. Bu paranın yüzde 90'ını banka borçlarından kurtulmak için kullanacağız. Aksi halde borç her sene daha da artacak" dedi.

Oğuzhan Ort



