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Duruşmadan çıktılar, otomobili hurdaya çevirdiler

Kayseri Adalet Sarayı'nda görülen bir dava sonrası aralarında husumet bulunan iki taraf arasında sopalı, bıçaklı kavga çıktı. 3 kişi, karşı tarafın otomobilinin camını ve tamponunu sopalarla parçalarken, lastikleri de bıçak ile patlatarak olay yerinden kaçtı.

Duruşmadan çıktılar, otomobili hurdaya çevirdiler

22 Kasım 2016 12:17
Duruşmadan çıktılar, otomobili hurdaya çevirdiler - Tıkla İzle

Kayseri 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'basit yaralama' davasında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde komşu olan ve bir kavga sonrası birbirlerinden şikayetçi olan E.K. ile G.Ö., O.G. ve O.G. kardeşler duruşmada hazır bulundu.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, iddiaya göre dava sonrası E.K., bir yakını ile birlikte Adliye Otoparkı yanındaki caddede park halindeki 60 NP 937 plakalı aracına bindi. Bu sırada ellerinde sopa ve bıçaklarla G.Ö., O.G. ve O.G. isimli şahıslar, sopalarla otomobilin ön camını ve tamponunu kırarken, bıçak ile de otomobilin lastiklerini kesti. E.K. ile yanındaki şahıs korku ile araçtan inip kaçarken, diğer 3 şahıs araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şeref Kahraman 

Etiketler: kayseri adalet sarayı


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