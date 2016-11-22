Kayseri 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'basit yaralama' davasında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde komşu olan ve bir kavga sonrası birbirlerinden şikayetçi olan E.K. ile G.Ö., O.G. ve O.G. kardeşler duruşmada hazır bulundu.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, iddiaya göre dava sonrası E.K., bir yakını ile birlikte Adliye Otoparkı yanındaki caddede park halindeki 60 NP 937 plakalı aracına bindi. Bu sırada ellerinde sopa ve bıçaklarla G.Ö., O.G. ve O.G. isimli şahıslar, sopalarla otomobilin ön camını ve tamponunu kırarken, bıçak ile de otomobilin lastiklerini kesti. E.K. ile yanındaki şahıs korku ile araçtan inip kaçarken, diğer 3 şahıs araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şeref Kahraman