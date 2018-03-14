Düşen jette hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerinin yapılacağı yerler belli oldu

İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi öğle saat 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na getirilmiş, buradan da Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Hayatını kaybeden 10 kişinin cenaze namazlarının yeri ve saatleri belli oldu. Mina Başaran’ın, Sinem Akay’ın ve Burcu Gündoğan Urfalı’nın cenaze namazları Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazını müteakip, Ayşe And ve Aslı Gül İzmirli’nin cenaze namazları Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak. Eda Uslu’nun cenaze namazı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak. Liyana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığında ve Jasmin Baruh Siloni için öğle saatlerinde Ulus Musevi Gasilhanesi’nde tören düzenlenecek.

Öte yandan Melike Kuvvet’in cenazesi özel uçak Konya’ya götürülecek, Zeynep Coşkun’unda da cenazesi İBB ambulansıyla Bursa’ya götürülecek.