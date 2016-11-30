Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Düşen uçaktan kurtulan kalecinin sağ bacağı kesildi

Düşen uçaktan kurtulan kalecinin sağ bacağı kesildi

Kolombiya’da dün düşen ve Brezilya ekibi Chapecoense'nin futbolcularının bulunduğu uçakta sağ kurtulanlardan olan takımın kalecisi Jackson Follman’ın sağ bacağının kesildiği bildirildi.

Düşen uçaktan kurtulan kalecinin sağ bacağı kesildi

30 Kasım 2016 10:53

Kolombiya’da dün Brezilya ekibi Chapecoense'nin futbolcularının bulunduğu uçak düşmüş ve yalnızca 5 kişi kurtulabilmişti. Sağ kurtulanlar arasında bulunan Chapecoense'nin 24 yaşındaki kalecisi Jackson Follman’ın sağ bacağı kesildi. Follman’ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Follmann’ın annesi kaza haberini duyduklarında şok geçirdiklerini ifade ederek, “Ancak bir annenin kalbi yanılmaz. Allah’ın oğlumu koruduğunu, iyi olduğunu hissettim” dedi.

Öte yandan, kazadan sağ kurtulan Brezilya ekibinin diğer oyuncuları Alan Ruschel ve Helio Neto’nun yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Brezilya ekibi 3 günlük yas ilan etti. 

Etiketler: düşen uçak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç