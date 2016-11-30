Kolombiya’da dün Brezilya ekibi Chapecoense'nin futbolcularının bulunduğu uçak düşmüş ve yalnızca 5 kişi kurtulabilmişti. Sağ kurtulanlar arasında bulunan Chapecoense'nin 24 yaşındaki kalecisi Jackson Follman’ın sağ bacağı kesildi. Follman’ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Follmann’ın annesi kaza haberini duyduklarında şok geçirdiklerini ifade ederek, “Ancak bir annenin kalbi yanılmaz. Allah’ın oğlumu koruduğunu, iyi olduğunu hissettim” dedi.

Öte yandan, kazadan sağ kurtulan Brezilya ekibinin diğer oyuncuları Alan Ruschel ve Helio Neto’nun yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Brezilya ekibi 3 günlük yas ilan etti.