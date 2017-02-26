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Duvar boyayıp, cam kıran esrarengiz şüpheli bina sakinlerinin korkulu rüyası oldu

Ankara’nın Bahçelievler bölgesinde yaklaşık 2 aydır binalara yazı yazarak, kapı camlarını kırıp kaçan şahıs, çevre sakinlerine kabus dolu günler yaşatıyor.

Duvar boyayıp, cam kıran esrarengiz şüpheli bina sakinlerinin korkulu rüyası oldu
Kabus oldu: Camları kırıyor, yazılar yazıyor - Foto Galeri

26 Şubat 2017 10:12

Başkent’te Bahçelievler semtinde yaklaşık 2 aydır binalara yazı yazarak, kapı camlarını kırıp kaçan şahıs, apartman sakinlerini tedirgin ediyor. Bir binanın arkasından dolanarak güvenlik kameralarının yönünü değiştiren şahıs, duvarları boyayıp, bina giriş kapısının camını kırarak kaçtı. Şahsın genellikle sabaha karşı 02.00 ile 03.00 saatlerinde bu bölgeye geldiğini söyleyen bina sakinleri, komşularından bazılarının yaşanan olaylardan dolayı büyük bir korku içinde olduğunu, hatta bu yüzden evlerini bırakarak akrabalarının yanlarına gittiklerini ifade etti. Huzursuz olduklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini söyleyen bina sakinleri, şahsın yakalanması için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

“YAN KOMŞUM EVİNİ BIRAKTI ANNESİNE GİTTİ”

Yaşanan olaylardan dolayı kızının tedirgin olduğunu ve bu yüzden Kocaeli’den gelerek kızının yanında kaldığını belirten Aydın Kulak, “2-3 aydır bu bölgeye ne istediği, amacının ne olduğu belli olmayan bir sapık dadandı. Önce bir marketin duvarına yazıyla başladı. Sonra bu apartmana bulaştı. İlk başta boya ile başladı işe, sonra kurşun falan sıktı, şimdi camı kırıp kaçıyor. İnsanlar huzursuz. Yan komşum evini bıraktı annesine gitti. ‘Korkudan uyuyamıyorum’ diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gece uyku uyuyamıyoruz. Polise gidiyoruz, polis adi suç diyor, herhangi bir işlem yapmıyor. Burası işlek bir cadde. En başta Emniyet Genel Müdürünün korumalı lojmanı var. Bu sapık hem apartman sakinleri ile hem de polis ile dalga geçiyor gibi. En son 21.30’da geldi. Ya apartmandan birisi ile karşılaşsaydı ne olacaktı. İlla bir cana zarar mı gelmesi lazım? Tedbir istiyoruz, çare istiyoruz, ilgi istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bu şahsın sadece duvarlara yazı yazarak, kapı camlarını kırdığını, bina içerisine girmediğini belirten Kulak, “Muhtemelen hukuki bilgisi de var. Önce biz aşk serenadı zannettik fakat aşk serenadı yapan adam bir şeyler söyler, sayıklar, isim zikreder ama öyle bir şey yok. Kapıyı kırınca girer, kimle meselesi varsa basar eder ama o da yok. 15 Temmuz göndermesi var. Ne olduğunu bilmiyoruz. FETÖ’cü mü, referandum kışkırtıcısı mı hiçbir şey bilmiyoruz. Bunun en kısa sürede öğrenilmesini, çözülmesini istiyoruz. Huzur hakkımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“GECE 03.30’A KADAR NÖBET TUTUYORUM”

Şüpheli şahıs için kendince çözüm bulmaya çalışan Kulak, “Ben gece 03.30’a kadar nöbet tutuyorum. Bizler iyi insanlar olarak kötüye karşı hiçbir şey yapamıyoruz. Ben beylik tabancamı alıp sıksam, polis anında beni bulur cezamı görürüm. Adamın özel mülke zarardan yiyeceği ceza en fazla 3 ay ama ben bir kurşun sıksam, önünü kessem, silahlı geziyor, belki beni öldürecek” diye konuştu.

Yaşanan olaylardan dolayı tüm apartman sakinlerinin tedirgin olduğunu, küçük çocukları olan komşularının olduğunu söyleyen Aydın Kulak’ın kızı ise şunları kaydetti:

“2 günde bir camı kırıyor. Daha önce ateş etti ama ne ile bilemiyoruz, kurusıkı falan da olabilir. Silahlı ateş eden de birisi. Apartmana 2 gün art arda ateş etti. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu durum inanılmaz geliyor.”

“TEDİRGİNİZ”

Şüpheli şahsın aralıklarla yaklaşık bir aydır kendi binalarına zarar verdiğini ve kendilerini huzursuz ettiğini belirten bir başka apartman sakini, “En son dün akşam kaçarken gördük. Misafirim vardı, mutfaktaydım. Camın sesini duydum. Koştuk ama bize baktı ve kaçtı. Başka bir şey de yapabilir, insanlara saldırabilir, tedirginiz” dedi.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsın kimliğini güvenlik kameralarından tespit ettiği ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Uğur Kan Yüksek 


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