Duvarı yıkılan Pangaltı Ermeni Mezarlığı’nda çalışmalar gece de devam etti

İstanbul’u akşam saatlerinde etkisi altına alan ve kent yaşamını adeta durma noktasına getiren şiddetli sağanak yağışının yol açtığı felaketlerden birisi de Şişli’de bulunan Pangaltı Ermeni Mezarlığı’nın duvarının bir kısmının yıkılması olmuştu. Enkaz altında kalan 2 kişi ise, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin çalışmalarıyla çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülmüştü. İstanbul’un en işlek muhitlerinden biri olan Osmanbey’deki olayda yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmaları başlamıştı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının gece de devam ettiği, sabaha karşı duvarın yıkılan kısmının yeniden örülmeye başlandığı görüldü.

Hüseyin Coşkun