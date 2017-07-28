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Duvarı yıkılan Pangaltı Ermeni Mezarlığı’nda çalışmalar gece de devam etti

İstanbul’u etkisi altına alına şiddetli yağıştan dolayı duvarı yıkılan, enkazından 2 yaralı çıkarılan Pangaltı Ermeni Mezarlığı’nda çalışmalar sabaha karşı da devam etti. Duvarın yıkılan kısmı belediye ekiplerince yeniden örülüyor.

Duvarı yıkılan Pangaltı Ermeni Mezarlığında çalışmalar gece de devam etti

28 Temmuz 2017 07:49
Pangaltı Ermeni Mezarlığı’nda çalışmalar gece de devam etti - Tıkla İzle

İstanbul’u akşam saatlerinde etkisi altına alan ve kent yaşamını adeta durma noktasına getiren şiddetli sağanak yağışının yol açtığı felaketlerden birisi de Şişli’de bulunan Pangaltı Ermeni Mezarlığı’nın duvarının bir kısmının yıkılması olmuştu. Enkaz altında kalan 2 kişi ise, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin çalışmalarıyla çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülmüştü. İstanbul’un en işlek muhitlerinden biri olan Osmanbey’deki olayda yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmaları başlamıştı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının gece de devam ettiği, sabaha karşı duvarın yıkılan kısmının yeniden örülmeye başlandığı görüldü. 

Hüseyin Coşkun

Etiketler: Pangaltı Ermeni Mezarlığı


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