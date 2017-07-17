Duygu Şen davasında karar çıktı: Sanığa müebbet ve 12 yıl hapis cezası

Bornova ilçesinde, Ocak 2016 tarihinde, o dönemde evli olduğu eski eşinin kuzeni Duygu Şen'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İsmail B., İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 11. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Duygu Şen'in kardeşleri, Doğan Kırtaş, Ferhan Müjgan Kırtaş, Abdi Ferhat Kırtaş, eşi Efe Şen, ailenin avukatı Deniz Ulu Köse Ceylan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, sanığın avukatı Ufuk Mansuroğlu ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri katıldı. Cumhuriyet Savcısı Zafer Sercan Yetişer geçtiğimiz duruşma verdiği mütalaasında, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu, maktulü ve ailesini tanıdığını, eşi ile birlikte maktulün evine ziyarete gittiğini, yeni evli maktulün üzerinde takılı ziynet eşyaları ile ev ve ortamı ekonomik açıdan gözlemlediğini, ertesi gün planladığı biçimde maktulün yalnız olduğunu bildiği anda, burada yapmayı düşündüğü yağma suçunu işlemesini kolaylaştırmak amacıyla Duygu Şen'i bıçakla öldürüp evde ve maktulün üzerinde bulunan para ve kıymetli eşyaları aldığını, böylece de tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, nitelikli yağma suçundan da 15 yıl hapis cezası talep ermişti.

Karar çıktı

Sanık ve sanık avukatı esasa ilişkin son savunmalarını verdi. Sanığa son sözü verilirken sanık İsmail B., daha önceki savunmalarını tekrarladığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti karar için kısa bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme başkanı Tamer Bulam, sanığa 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Olayın geçmişi

Çamdibi Semti 5126 Sokaktaki binanın ikinci katında oturan ve bir firmanın elektrik bölümünde çalışan Efe Şen, 4 Ocak 2026'da sabah saatlerinde işe gitti. Ailesiyle aynı binada oturan Efe Şen, öğleden sonra, olaydan 4 ay önce evlendiği eşi Duygu Şen'i cep telefonundan aradı. Eşinin telefonuna cevap vermemesi üzerine girilen dairede, Duygu Şen boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Genç kadının yakın çevresini mercek altına alan polis, bir gece önce yemeğe gelen Duygu Şen'in çocukluk arkadaşlarını sorguladı. Şen'in kuzeni öğretmen Özge Aracı'nın eşi 26 yaşındaki İsmail B. poliste çelişkili ifadeler verdi. Çapraz sorguya alınan İsmail B., Duygu Şen'i öldürdüğünü itiraf etti.

Atakan Şen